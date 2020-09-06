Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Wolverhampton anuncia contratação de Marçal, lateral-esquerdo brasileiro que estava no Lyon
Wolverhampton anuncia contratação de Marçal, lateral-esquerdo brasileiro que estava no Lyon

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 14:17

LanceNet

Crédito: Marçal assinou por dois anos com os Wolves (Divulgação/Wolverhampton
O Wolverhampton anunciou neste domingo (6) a contratação do lateral-esquerdo brasileiro Marçal, de 31 anos, junto ao Lyon, da França. O contrato do jogador com o novo clube será de dois anos.De acordo com o conceituado jornalista Fabrizio Romano, o acordo foi feito nas últimas horas, e Marçal recusou ir a um clube italiano para fechar com o time da Premier League. O valor do negócio gira em torno de dois milhões de euros (R$ 12,5 milhões, na cotação atual).
Na última temporada, Marçal atuou em 26 partidas pelo Lyon, com uma assistência para gol. Na Liga dos Campeões, esteve em campo nas fases finais, incluindo a derrota por 3x0 para o Bayern, já nas semifinais. Marçal fez a base no Grêmio, mas logo foi para o Guaratinguetá e rodou por clubes portugueses: após desembarcar no modesto Torreense, passou também por Nacional e Benfica. De lá, passou por Gaziantespor, da Turquia, e Guingamp, da França - ambos por empréstimo. Foi só em julho de 2017 que Marçal mudou de ares em definitivo, ao ir para o Lyon por 4,5 milhões de euros.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados