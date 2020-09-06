Wolverhampton anuncia contratação de Marçal, lateral-esquerdo brasileiro que estava no Lyon

O Wolverhampton anunciou neste domingo (6) a contratação do lateral-esquerdo brasileiro Marçal, de 31 anos, junto ao Lyon, da França. O contrato do jogador com o novo clube será de dois anos.De acordo com o conceituado jornalista Fabrizio Romano, o acordo foi feito nas últimas horas, e Marçal recusou ir a um clube italiano para fechar com o time da Premier League. O valor do negócio gira em torno de dois milhões de euros (R$ 12,5 milhões, na cotação atual).
Na última temporada, Marçal atuou em 26 partidas pelo Lyon, com uma assistência para gol. Na Liga dos Campeões, esteve em campo nas fases finais, incluindo a derrota por 3x0 para o Bayern, já nas semifinais. Marçal fez a base no Grêmio, mas logo foi para o Guaratinguetá e rodou por clubes portugueses: após desembarcar no modesto Torreense, passou também por Nacional e Benfica. De lá, passou por Gaziantespor, da Turquia, e Guingamp, da França - ambos por empréstimo. Foi só em julho de 2017 que Marçal mudou de ares em definitivo, ao ir para o Lyon por 4,5 milhões de euros.