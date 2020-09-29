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Wisney comemora seu primeiro jogo como profissional do Fluminense

Em sua rede social, o lateral disse que realizou um sonho ao ser chamado pelo técnico Odair Hellmann e entrar no final da goleada de 4 a 0 sobre o Coritiba pelo Brasileirão...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 16:24

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 16:24
Crédito: Aos 21 anos,Wisney disputou a sua primeira partida pela equipe profissional do Fluminense na goleada sobre o Coritiba(Lucas Merçon/FFC
A noite desta segunda será inesquecível para o jovem lateral-direito Wisney, da base do Fluminense. O jogador fez a sua estreia como profissional do Tricolor das Laranjeiras ao entrar no segundo tempo da goleada por 4 a 0 sobre o Coritiba pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, a equipe assumiu a sétima posição na tabela com 17 pontos.
Em sua rede social, Wisney comemorou a oportunidade dada pelo técnico Odair Hellmann na vitória no Nilton Santos e celebrou a realização de um sonho: estrear profissionalmente com a camisa do Fluminense. Formado em Xerém, o atleta fazia parte da equipe sub-23, que disputará o Brasileirão de Aspirantes a partir do dia 18 de outubro.
- 28.09.2020 um sonho realizado, dia que vai ficar marcado na minha vida, estrear pelo o profissional, vestindo essa camisa gigante!! - disse o jovem lateral. Após o lateral Calegari, titular da posição, testar positivo para Covid-19 nos exames realizados na última sexta, Odair escalou Igor Julião como titular contra o Coritiba e relacionou o jovem Wisney. Com a vitória já garantida, ele decidiu lançar o garoto aos 36 minutos. Aos 21 anos, o atleta ficou pouco tempo em campo, mas deu o pontapé inicial de sua carreira e mostrou que pode ser opção para o futuro do clube.
O Fluminense volta a campo no próximo domingo contra o Botafogo, às 11h, no Nilton Santos, em partida válida pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Caso conquiste a vitória, o time pode entrar de vez na briga pelo G-6 da competição.

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