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Willian Farias quer título do Pernambucano e Copa do Nordeste

Sem a Copa do Brasil, o capitão do Rubro-Negro quer o time forte nas duas competições que devem anteceder o Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2020 às 15:22

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 15:22

Crédito: Divulgação/Sport
Um dos principais destaques do Sport, o volante Willian Farias revelou o desejo de conquistar o Campeonato Pernambucano e o Nordestão antes do início da Série A este ano. Segundo o jogador, a meta de todos no Leão está nestes títulos.E MAIS:Por contusões, Douglas Costa já se questionou sobre sequência da carreiraJoão Félix sofre lesão no joelho e pode perder até três semanas de treinosTNT exibe rivalidades históricas da Uefa Champions League'Vamos lutar muito para que a equipe possa encerrar o primeiro semestre com essas duas conquistas, que serão muito importantes para todos no clube. Temos totais condições disso pela qualidade da nossa equipe. Além disso, conquistas esses títulos nos dará motivação e confiança para o Campeonato Brasileiro', afirmou.
Farias ainda destacou a vontade de ver o Leão crescendo de produção em 2020.
'Nós lutamos muito para que a equipe possa melhorar seu rendimento em campo neste segundo semestre e possa crescer de produção em 2020. O grupo vem entendendo bem o trabalho que tem sido realizado', finalizou. E MAIS:

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