Willian alcança marcas no Palmeiras e mira artilharia do clube na história da Libertadores

Crédito: César Greco/Palmeiras

Willian tem quebrado marcas com a camisa do Palmeiras em 2020. É o artilheiro do clube no ano com 17 gols, completou 200 jogos na semana passada contra o Libertad, no Paraguai, isolou-se como segundo maior goleador do Alviverde no século 21 ao marcar contra o Bahia e, de quebra, entrou para o Top 10 de principais goleadores em Campeonatos Brasileiros.

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Engana-se quem pensa que a busca por recordes para por aí. Com nove gols pelo Verdão na Copa Libertadores, ele está a três de igualar o meia Alex como o atleta que mais balançou as redes na competição internacional.

– Sobre as marcas mencionadas, é uma honra poder estar alcançando esses números e poder chegar perto de caras super consagrados e vitoriosos como eles – afirmou Willian ao NOSSO PALESTRA, antes de agradecer o momento, não só pelo Palmeiras, mas o que já viveu na carreira:– Tudo o que vem acontecendo na minha carreira me deixa muito orgulhoso e honrado porque é fruto do meu trabalho, não somente no Palmeiras, mas nos outros clubes também. O futebol exige muito do atleta e a gente precisa ter muito foco e abrir mão de diversas coisas. Graças a Deus, as minhas escolhas foram boas e estou sendo recompensado, mas nada disso seria possível sem a ajuda dos meus companheiros e sem a confiança das comissões técnicas com as quais tive o prazer de trabalhar e aprender.

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Com 52 partidas das 55 do Palmeiras na temporada, Willian é quem mais atuou e, independentemente se começa como titular ou vem do banco, tem se mostrado útil. A próxima chance de encostar em Alex acontece nesta terça-feira (15) contra o Libertad, às 21h30 (horário de Brasília) pelo compromisso de volta das quartas de final da Libertadores.

Os 17 tentos no ano são os mesmos de 2017 e 2018, porém o número foi alcançado em menos partidas, uma vez que na temporada em que chegou ao clube ele entrou em campo em 53 oportunidades, enquanto no ano do deca foram 68 compromissos.

– É claro que os números são muito importantes e todo atleta precisa ser efetivo, seja o esporte que for. Eu sou um cara que não me importava muito com os números, mas, de um tempo pra cá, estou dando mais atenção pra isso, até porque é uma maneira de me cobrar mais e buscar melhorar. Em toda a minha carreira, sempre trabalhei para manter uma regularidade e conseguir marcar 17 gols em três anos diferentes no Palmeiras é algo significativo, ainda mais hoje em dia, que as partidas são bem equilibrada – comentou o camisa 29 palmeirense.

Vale lembrar que em razão de uma lesão no joelho, Willian ficou grande parte de 2019 afastado e foram somente 28 partidas e quatro gols marcados. Ele já soma 55 tentos pelo Alviverde e só Dudu, com 70, está à frente em goleadores no século 21.