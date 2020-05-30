Werder Bremen vence o Schalke 04 fora de casa pela Bundesliga

Brigando contra o rebaixamento, o Werder Bremen conseguiu uma importante vitória neste sábado pelo Campeonato Alemão. Na Veltins Arena, o clube alviverde venceu o Schalke 04, por 1 a 0, na casa dos Azuis Reais, e mergulhou o clube, que não vence há 11 jogos, ainda mais na crise. Leo Bittencourt fez o gol do jogo.
GOLAÇO COM RAIZ BRASILEIRAO Werder Bremen conseguiu o gol da vitória com o meia Leonardo Bittencourt, aos 32 minutos do primeiro tempo. O alemão, que é filho do brasileiro Franklin Bittencourt, que jogou no país germânico, recebeu na direita após o zagueiro Todibo, do Schalke, se enrolar com a bola e perdê-la. Leo dominou, ajeitou e bateu de chapa no ângulo.
CHANCE DE AMPLIARNos minutos finais, o Werder Bremen ainda teve a chance de fazer o segundo gol. Osako, que entrou no lugar de Leo Bittencourt, recebeu dentro da área e ficou cara a cara com Nübel. O japonês tentou o passe para Klaassen, mas Oczipka cortou na hora certa.
CRISE SEM FIMO Schalke 04 chegou ao 11º jogo consecutivo sem vencer no Campeonato Alemão. A última vitória do clube foi no dia 17 de janeiro, sobre o Borussia Mönchengladbah, por 2 a 0. O técnico David Wagner está muito pressionado e pode ser demitido.
PROTESTO EM CAMPOO volante Weston McKennie, do Schalke, entrou em campo com um protesto à mostra. Em seu braço esquerdo, o jogador usou uma faixa de luto com a mensagem "Justice for George" (Justiça para George, na tradução). McKennie, que é americano, pediu justiça a George Floyd, homem negro que foi morto após ser imobilizado e torturado por um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos, na segunda-feira. O país vive, desde então, momentos de tensão com protestos de movimentos antirracistas.Weston McKennie com faixa no braço esquerdo (Foto: Reprodução)HOFFENHEIM VENCE O MAINZ FORA DE CASAOutro visitante que venceu neste sábado foi o Hoffenheim. Na Opel Arena, o clube venceu o Mainz por 1 a 0, com gol de Ihlas Bebou, aos 43 minutos do primeiro tempo. Com a vitória, o Hoffenheim chegou aos 42 pontos e empatou com o Wolfsburg na briga por uma vaga na Liga Europa.Hoffenheim sonha com Liga Europa (Foto: SASCHA STEINBACH / AFP)