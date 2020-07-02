Werder Bremen e Heidenheim empatam pelo playoff do rebaixamento da Bundesliga

Crédito: Werder Bremen e Heidenheim ficam no 0 a 0 no jogo de ida doplayoff do rebaixamento da Bundesliga (CARMEN JASPERSEN/ AFP

Nesta quinta, Werder Bremen e Heidenheim empataram por 0 a 0, no Weserstadion, em partida válida pelo playoff que definirá a última vaga no Campeonato Alemão 2020/21. O jogo de volta está marcado para a próxima segunda-feira, dia 6, às 15h30, na Voith-Arena.

Valer destacar que em todo final de temporada, há um confronto na Bundesliga que define a última vaga na elite do futebol alemão, entre o décimo sexto colocado da primeira divisão e o terceiro da segunda divisão. Diferente das edições anteriores, o confronto foi realizado sem a presença do público em virtude da pandemia global de coronavírus.

Equilíbrio totalO jogo começou com o Bremen tendo mais posse de bola, mas não encontrando espaços na segura defesa do Heidenheim. Já os visitantes apostaram nas jogadas de velocidade e na marcação alta, não dando oportunidade para os donos da casa trabalharem a bola. Com isso, aos 24 minutos, em rápida jogada, Griesbeck chutou forte e obrigou Pavlenka a espalmar e fazer grande defesa.

Poucas oportunidadesAo longo de todo primeiro tempo, o jogo foi marcado pelo equilibro e por poucas chances de gol. Aos 28, Osako aproveitou a cobrança de falta e tentou um peixinho na marca do pênalti, mas a bola saiu no canto esquerdo do arqueiro Müller. Três minutos depois, Multhaup chegou à frente com velocidade mas desperdiçou boa chance de abrir o placar para o Heidenheim.

Visitante valenteNa segunda etapa, o Heidenheim manteve a estratégia e mostrou-se valente em campo, com muita luta e vontade de subir à elite do futebol alemão. Aos 29, Schnatterer cruzou na área e a bola passou muito perto de Mainka, que por pouco não abriu o placar. O goleiro Pavlenka também não alcançou a bola e já estava fora do lance.