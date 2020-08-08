Wendel relembra título de 2008 e aposta em Palmeiras na final

Crédito: Tom Dib/Lancepress!

Hoje é dia de final do Campeonato Paulista para o Palmeiras. E a final será contra o maior rival, o Corinthians. Muitas coisas devem passar pela cabeça dos jogadores: fila de mais de uma década sem estadual, possível momento para dar o troco pelo Paulistão de 2018 perdido dentro de casa... No banco de reservas, porém, os atletas podem encontrar um ponto de equilíbrio: o técnico Vanderlei Luxemburgo.

O treinador é o responsável pelos quatro últimos títulos estaduais conquistados pelo Alviverde, em 1993, 1994, 1996 e 2008. Esse último título, inclusive, foi alcançado com uma campanha composta por 15 vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O lateral Wendel conversou com o LANCE! sobre como o clube conseguiu desbancar as outras equipes e sagrar-se campeã.

- Aquele nosso elenco era muito forte, tinha um grande treinador falando que chegou para ser campeão e que queria a união do grupo. Não queria ver o pronome ‘eu’, mas sim o pronome ‘nós’. Nós iremos vencer – iniciou.

Segundo ele, Luxemburgo tem um grande diferencial em relação a outros técnicos: além de saber o que fazer dentro de campo, também sabe motivar todo o elenco.- O diferencial do professor Vanderlei Luxemburgo é que ele sabe muito lidar com a parte motivacional, tem comando, é um treinador completo, na parte técnica, tática e, principalmente, a diferença dele está na estratégia. Ele é um treinador muito estratégico, sabe muito lidar com grandes elencos, elencos de qualidade, e sabe tirar o máximo dos jogadores.

Isso pôde ser visto em um vídeo divulgado pelo Palmeiras com a preleção do professor antes do primeiro jogo da final contra o Alvinegro, na última quarta-feira. Para Luxa, o Dérbi é um campeonato à parte.

- Esse clássico não é um clássico normal. É um campeonato à parte do Campeonato Paulista. O Paulista está aqui, estamos jogando, mas é um campeonato à parte Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Palmeiras é muito grande. Quem vem para cá, sabe que vai jogar Palmeiras e Corinthians uma porrada de vezes. Aqui é brigar para ser campeão, então tem que acreditar nisso.Esta será a décima primeira decisão direta entre Palmeiras e Corinthians por um título. São sete canecos para o lado alviverde e três para o lado alvinegro, sendo três dessas conquistas palmeirenses sob comando de Luxemburgo. Para Wendel, neste ano, Palmeiras e Luxa sairão mais uma vez vitoriosos.

- Eu acredito que o Palmeiras possa vencer o Paulista nesse ano sim, tem um time muito bom e tem um treinador que é um dos melhores do país. Ele sabe muito como comandar um grande elenco e é um treinador vencedor. Quando ele chega na final, é difícil ganhar dele. Tenho certeza que o Palmeiras vai ser campeão em 2020 – finalizou.