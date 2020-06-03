Wendel entra novamente na mira do Napoli, diz imprensa italiana

Allan pode deixar o Napoli no final da temporada. O Everton é um dos principais destinos do volante que tem contrato com os italianos até 2023.

Um dos fatores que mais agrada aos italianos é o baixo preço de Wendel: 10 milhões de euros (cerca de R$ 56 milhões). Ele tem estado em boa fase nas últimas temporadas pelo Sporting. E MAIS:Meia do Manchester City é flagrado jogando futebol na praia e recebe aviso do clubeTrabzonspor ficará fora de competições europeias na próxima temporadaConferência com históricos jogadores da LaLiga aborda temas sobre retorno do Campeonato EspanholPerto do retorno no Japonês, Fábio quer foco total do Albirex Niigata para recuperar ritmo idealJogadores que demonstraram apoio à George Floyd não serão punidos E MAIS: