Wellington Silva, do Fluminense, está na mira de clube japonês

O desempenho de Wellington Silva com a camisa do Fluminense chamou a atenção de um clube no exterior. De acordo com o site japonês "Hochi News", o atacante está na mira do Gamba Osaka.
> O Fluminense se firma na briga pela Libertadores? Faça as contas!
O atual vice-campeão da J-League pretende contar com um atacante que jogue pelo lado direito para a temporada de 2021. O Gamba Osaka avançou em conversas por Wellington Silva, que agora levou a proposta ao clube. Contudo, o Tricolor das Laranjeiras não recebeu nada oficial.
A janela de transferências internacionais no Japão começou em 9 de janeiro e vai até 2 de abril. Wellington Silva tem contrato com o clube das Laranjeiras até 30 de junho e, caso o acerto se encaminhe, poderia assinar um pré-contrato com o Gamba Osaka.
O jogador de 28 anos está em sua terceira passagem pelo Fluminense. Ele retornou após ter defendido o Internacional.