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futebol

Wellington Silva, do Fluminense, está na mira de clube japonês

Gamba Osaka avança em negociações com o atacante do Tricolor das Laranjeiras, segundo publicação japonesa. Clube aguarda proposta oficial para encaminhar acordo...

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 15:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jan 2021 às 15:39
Crédito: Wellington Silva está em sua terceira passagem no Fluminense (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C
O desempenho de Wellington Silva com a camisa do Fluminense chamou a atenção de um clube no exterior. De acordo com o site japonês "Hochi News", o atacante está na mira do Gamba Osaka.
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O atual vice-campeão da J-League pretende contar com um atacante que jogue pelo lado direito para a temporada de 2021. O Gamba Osaka avançou em conversas por Wellington Silva, que agora levou a proposta ao clube. Contudo, o Tricolor das Laranjeiras não recebeu nada oficial.
A janela de transferências internacionais no Japão começou em 9 de janeiro e vai até 2 de abril. Wellington Silva tem contrato com o clube das Laranjeiras até 30 de junho e, caso o acerto se encaminhe, poderia assinar um pré-contrato com o Gamba Osaka.
O jogador de 28 anos está em sua terceira passagem pelo Fluminense. Ele retornou após ter defendido o Internacional.

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