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futebol

Wellington Rato ganha espaço no Atlético-GO e celebra melhor momento da carreira

Atleta foi eleito para a seleção do Campeonato Cearense, onde se destacou pelo Ferroviário
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Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 20:46

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 20:46
Crédito: Divulgação
Reforço do Atlético-GO para a sequência do Campeonato Brasileiro, o meia Wellington Rato comemora o melhor momento da carreira. Eleito para a seleção do Campeonato Cearense, onde jogou pelo Ferroviário e teve destaque, marcando três gols, o atleta vem conquistando o seu espaço na equipe goiana.
Prova disso foi o jogo contra o Internacional, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira. Ele entrou no segundo tempo e sofreu o pênalti, convertido pelo goleiro Jean, que deixou o Atlético-GO vivo na competição.
- Realmente estou vivendo um grande momento na minha carreira em 2020. Posso dizer que está sendo o meu melhor ano. Tive a oportunidade de me destacar no Campeonato Cearense, pelo Ferroviário, e isso me rendeu fazer parte da seleção da competição. Mantive o nível das minhas atuações na Série C e recebi uma proposta para disputar a Série A pela primeira vez, com a camisa do Atlético-GO. Estou trabalhando forte e procurando aproveitar as chances da melhor maneira possível - disse Wellington Rato.
O Atlético-GO volta a campo nesse sábado para enfrentar o Coritiba, 19h, no Couto Pereira, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

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