Wellington Rato ganha espaço no Atlético-GO e celebra melhor momento da carreira

Reforço do Atlético-GO para a sequência do Campeonato Brasileiro, o meia Wellington Rato comemora o melhor momento da carreira. Eleito para a seleção do Campeonato Cearense, onde jogou pelo Ferroviário e teve destaque, marcando três gols, o atleta vem conquistando o seu espaço na equipe goiana.

Prova disso foi o jogo contra o Internacional, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira. Ele entrou no segundo tempo e sofreu o pênalti, convertido pelo goleiro Jean, que deixou o Atlético-GO vivo na competição.

- Realmente estou vivendo um grande momento na minha carreira em 2020. Posso dizer que está sendo o meu melhor ano. Tive a oportunidade de me destacar no Campeonato Cearense, pelo Ferroviário, e isso me rendeu fazer parte da seleção da competição. Mantive o nível das minhas atuações na Série C e recebi uma proposta para disputar a Série A pela primeira vez, com a camisa do Atlético-GO. Estou trabalhando forte e procurando aproveitar as chances da melhor maneira possível - disse Wellington Rato.