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futebol

Wellington Paulista testa positivo para Covid-19 e não encara o Corinthians

Artilheiro do Leão não poderá ajudar a sua equipe nesta quarta-feira na Arena Castelão...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 16:46

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 16:46

Crédito: Marcio Persivo/Fortaleza
O Fortaleza tem mais um problema para encarar o Corinthians. Trata-se de Wellington Paulista, que testou positivo para a Covid-19 e vai cumprir isolamento de 10 dias.Além do centroavante, o técnico Marcelo Chamusca também não poderá contar com Marlon e Gabriel Dias, ambos em reta final de isolamento por conta do coronavírus.
100 gols
Vale lembrar, que no último fim de semana, diante do Goiás, Wellington Paulista marcou o 100º gol no Campeonato Brasileiro.
Tabela
Após 23 jogos disputados, o Fortaleza aparece na 9ª colocação, com 29 pontos, mesmo desempenho do Corinthians, rival da quarta-feira.

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