Wellington Paulista testa positivo para Covid-19 e não encara o Corinthians

O Fortaleza tem mais um problema para encarar o Corinthians. Trata-se de Wellington Paulista, que testou positivo para a Covid-19 e vai cumprir isolamento de 10 dias.Além do centroavante, o técnico Marcelo Chamusca também não poderá contar com Marlon e Gabriel Dias, ambos em reta final de isolamento por conta do coronavírus.
100 gols
Vale lembrar, que no último fim de semana, diante do Goiás, Wellington Paulista marcou o 100º gol no Campeonato Brasileiro.
Tabela
Após 23 jogos disputados, o Fortaleza aparece na 9ª colocação, com 29 pontos, mesmo desempenho do Corinthians, rival da quarta-feira.