Wellington Paulista testa positivo para Covid-19 e não encara o Corinthians

O Fortaleza tem mais um problema para encarar o Corinthians. Trata-se de Wellington Paulista, que testou positivo para a Covid-19 e vai cumprir isolamento de 10 dias.Além do centroavante, o técnico Marcelo Chamusca também não poderá contar com Marlon e Gabriel Dias, ambos em reta final de isolamento por conta do coronavírus.