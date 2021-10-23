Wagner do Nascimento Magalhães será o árbitro do duelo entre Palmeiras e Sport

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Buscando ampliar a sequência de duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo nesta segunda-feira (25), às 21h30 (de Brasília), para encarar o Sport, no Allianz Parque. Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, será o árbitro da partida.Será a quinta vez que o carioca apitará um jogo do Alviverde. Com o Wagner em campo, o Verdão saiu vitorioso três vezes e foi derrotado no outro confronto.

A equipe de arbitragem será composta pelos assistentes Michel Correia e Luiz Claudio Regazone, também do Rio de Janeiro, e Fabiano Monteiro dos Santos, de São Paulo, como quarto árbitro. O VAR estará sob o comando de Rodrigo Dalonso Ferreira, de Santa Catarina.