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Wagner do Nascimento Magalhães será o árbitro do duelo entre Palmeiras e Sport

O carioca já esteve à frente de jogos do Alviverde em quatro oportunidades; confira o retrospecto
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LanceNet

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Publicado em 

23 out 2021 às 10:00

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 10:00

Crédito: Reprodução
Buscando ampliar a sequência de duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo nesta segunda-feira (25), às 21h30 (de Brasília), para encarar o Sport, no Allianz Parque. Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, será o árbitro da partida.Será a quinta vez que o carioca apitará um jogo do Alviverde. Com o Wagner em campo, o Verdão saiu vitorioso três vezes e foi derrotado no outro confronto.
A equipe de arbitragem será composta pelos assistentes Michel Correia e Luiz Claudio Regazone, também do Rio de Janeiro, e Fabiano Monteiro dos Santos, de São Paulo, como quarto árbitro. O VAR estará sob o comando de Rodrigo Dalonso Ferreira, de Santa Catarina.
Atualmente na terceira colocação, a equipe de Abel Ferreira busca diminuir a diferença para o Atlético-MG, que lidera a competição, com 56 pontos somados. Após o triunfo sobre o Ceará, na última quarta-feira (20), o Palestra chegou aos mesmos 46 tentos do Flamengo, vice-líder do Brasileirão.

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