VP do Vasco comenta a modernização de São Januário: 'O torcedor será, de fato, convidado a participar e opinar'

Os projetos do centro de treinamentos e de São Januário, iniciados na gestão de Alexandre Campello, continuam no mandato recém-iniciado de Jorge Salgado. Pedro Seixas, antes vice-presidente de obras e engenharia, agora ocupa a pasta de projetos especiais. E comenta o andamento da reforma e modernização do estádio.- O torcedor será, de fato, convidado a participar e opinar no projeto, trazendo contribuições… de certa maneira isso já aconteceu um pouco, mas vamos procurar dar mais voz, de fato. Até porque é o momento de detalhamento do projeto. Foi lançado o conceito e, a quem quiser visitar, a maquete está em São Januário - afirmou ao site Esporte News Mundo.