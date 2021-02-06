Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • VP do Vasco comenta a modernização de São Januário: 'O torcedor será, de fato, convidado a participar e opinar'
futebol

VP do Vasco comenta a modernização de São Januário: 'O torcedor será, de fato, convidado a participar e opinar'

Pedro Seixas é o dirigente responsável, na gestão de Jorge Salgado, a tocar o projeto de reforma e modernização da Colina Histórica...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2021 às 15:33

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 15:33

Crédito: Pedro Seixas é considerado um quadro técnico, pouco afeito à política do clube (Divulgação/Twitter Jorge Salgado
Os projetos do centro de treinamentos e de São Januário, iniciados na gestão de Alexandre Campello, continuam no mandato recém-iniciado de Jorge Salgado. Pedro Seixas, antes vice-presidente de obras e engenharia, agora ocupa a pasta de projetos especiais. E comenta o andamento da reforma e modernização do estádio.- O torcedor será, de fato, convidado a participar e opinar no projeto, trazendo contribuições… de certa maneira isso já aconteceu um pouco, mas vamos procurar dar mais voz, de fato. Até porque é o momento de detalhamento do projeto. Foi lançado o conceito e, a quem quiser visitar, a maquete está em São Januário - afirmou ao site Esporte News Mundo.
Seixas foi o único quadro que continuou na diretoria apesar da troca no comando do clube. Vale lembrar que Campello concorreu à reeleição. Quarto colocado no pleito de sete de novembro do ano passado, que acabou anulado pela Justiça, ele abriu mão de concorrer na semana seguinte, quando Salgado foi o mais votado.
-> Confirma a tabela do Campeonato Brasileiro
O projeto de São Januário tem um memorando de intenção assinado com a construtora WTorre.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mutirão oferece documentação gratuita a pessoas em vulnerabilidade em Vitória
Imagem de destaque
Ricardo Ferraço define nova cúpula da PC e Subsecretaria de Inteligência
Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados