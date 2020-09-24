VP do Flamengo reforça necessidade de adiar jogo: 'Questão de saúde pública'

Rodrigo Dunshee, VP Geral e Jurídico do Flamengo, voltou a reforçar a necessidade da partida contra o Palmeiras, marcada para o próximo domingo, ser adiada por conta do surto de Covid-19 no departamento de futebol rubro-negro. Segundo o dirigente, trata-se de uma "questão de saúde pública".

- São 16 atletas contaminados, por enquanto, mais treinador e médico. Essa não é uma simples questão desportiva. Trata-se de uma questão de saúde pública. O resto é clubismo - publicou o VP Dunshee na noite de quarta-feira.Até esta manhã, a informação é de que 17 atletas profissionais do Flamengo estão infectados com a Covid-19, além do próprio técnico Domènec Torrent. Já Gabriel Barbosa, Diego Alves e Pedro Rocha estão lesionados, o que deixa o clube com só 10 nomes do grupo principal à disposição: César, Hugo Souza, João Lucas, Ramon, Gerson, Thiago Maia, Arrascaeta, Pepê, Lincoln e Pedro.