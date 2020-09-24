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futebol

VP do Flamengo reforça necessidade de adiar jogo: 'Questão de saúde pública'

CBF ainda não se manifestou oficialmente sobre a realização da partida entre Palmeiras e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, marcada para o próximo domingo...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 10:17

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 10:17
Crédito: Rodrigo Dunshee voltou a defender o adiamento da partida contra o Palmeiras (Marcelo Cortes / Flamengo
Rodrigo Dunshee, VP Geral e Jurídico do Flamengo, voltou a reforçar a necessidade da partida contra o Palmeiras, marcada para o próximo domingo, ser adiada por conta do surto de Covid-19 no departamento de futebol rubro-negro. Segundo o dirigente, trata-se de uma "questão de saúde pública".
- São 16 atletas contaminados, por enquanto, mais treinador e médico. Essa não é uma simples questão desportiva. Trata-se de uma questão de saúde pública. O resto é clubismo - publicou o VP Dunshee na noite de quarta-feira.Até esta manhã, a informação é de que 17 atletas profissionais do Flamengo estão infectados com a Covid-19, além do próprio técnico Domènec Torrent. Já Gabriel Barbosa, Diego Alves e Pedro Rocha estão lesionados, o que deixa o clube com só 10 nomes do grupo principal à disposição: César, Hugo Souza, João Lucas, Ramon, Gerson, Thiago Maia, Arrascaeta, Pepê, Lincoln e Pedro.

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