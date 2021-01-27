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VP do Botafogo encara chegada de Freeland como pontapé para profissionalismo: 'Mudança interna'

Vinícius Assumpção, vice de Durcesio Mello, enxerga que contratação de novo diretor de futebol pode representar mudança na estrutura do clube de General Severiano...
LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 17:18

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 17:18

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Um marco para uma nova realidade no clube. Assim que foi encarada a chegada de Eduardo Freeland, novo diretor de futebol do Alvinegro, apresentado na última terça-feira, pelos mandatários do Glorioso. A busca pelo nome para a função era uma das prioridades a curto prazo da gestão Durcesio Mello, que assumiu em janeiro, diante da situação desesperadora no Campeonato Brasileiro.
Durante a apresentação, realizada no Estádio Nilton Santos, Vinícius Assumpção, vice-presidente do Alvinegro, afirmou que a chegada de Freeland pode representar uma mudança além da própria função que o profissional vai exercer. Para o mandatário, pode significar uma nova realidade interna ao clube de General Severiano.
- As contratações do Freeland e do (Altamiro) Bottino começam a dar cara ao departamento de futebol que tanto queremos, com visão totalmente profissional. É um processo de mudança da cultura interna do Botafogo, isso que todos tem que entender. Não é fácil, é visando estruturação para superar esse momento difícil e nunca mais voltar a ocorrer. Desejo boa sorte, estamos muito esperançosos e confiantes em uma virada no futebol do Botafogo - afirmou Vinícius.
Durcesio Mello também ressaltou o processo de profissionalização com a chegada de Eduardo Freeland e afirmou que o novo diretor de futebol terá total autonomia interna. Desde a última terça-feira, o funcionário começou, de forma oficial, a planejar a temporada 2021 do Alvinegro.
- Dentro desse projeto de profissionalização e modernização do Botafogo, tenho muita satisfação em anunciar Eduardo Freeland como diretor de futebol. É uma sequência do trabalho que começou com chegada de Altamiro Bottino para a reestruturação do futebol. Freeland é um profissional do mais alto nível, vencedor, talvez um dos maiores vencedores na base, vai trazer muito para nós. Vai ter total autonomia e liberdade para fazer tudo no departamento de futebol do Botafogo. Seja muito bem-vindo - colocou.

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