VP do Botafogo encara chegada de Freeland como pontapé para profissionalismo: 'Mudança interna'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Um marco para uma nova realidade no clube. Assim que foi encarada a chegada de Eduardo Freeland, novo diretor de futebol do Alvinegro, apresentado na última terça-feira, pelos mandatários do Glorioso. A busca pelo nome para a função era uma das prioridades a curto prazo da gestão Durcesio Mello, que assumiu em janeiro, diante da situação desesperadora no Campeonato Brasileiro.

Durante a apresentação, realizada no Estádio Nilton Santos, Vinícius Assumpção, vice-presidente do Alvinegro, afirmou que a chegada de Freeland pode representar uma mudança além da própria função que o profissional vai exercer. Para o mandatário, pode significar uma nova realidade interna ao clube de General Severiano.

- As contratações do Freeland e do (Altamiro) Bottino começam a dar cara ao departamento de futebol que tanto queremos, com visão totalmente profissional. É um processo de mudança da cultura interna do Botafogo, isso que todos tem que entender. Não é fácil, é visando estruturação para superar esse momento difícil e nunca mais voltar a ocorrer. Desejo boa sorte, estamos muito esperançosos e confiantes em uma virada no futebol do Botafogo - afirmou Vinícius.

Durcesio Mello também ressaltou o processo de profissionalização com a chegada de Eduardo Freeland e afirmou que o novo diretor de futebol terá total autonomia interna. Desde a última terça-feira, o funcionário começou, de forma oficial, a planejar a temporada 2021 do Alvinegro.