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futebol

Volta Redonda x Vasco: prováveis times, desfalques, onde assistir

Cruz-Maltino busca a primeira vitória no Campeonato Carioca e time será composto novamente por uma equipe sub-23. Voltaço empatou, na estreia, com o Madureira...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 19:42

LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2021 às 19:42
Crédito: O atacante Vinícius jogou a partida contra o Voltaço no ano passado (Rafael Ribeiro/Vasco
No Estádio Raulino de Oliveira, Vasco e Volta Redonda se enfrentam neste sábado, às 21h05, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca 2021. O Cruz-Maltino busca a primeira vitória na competição e time será composto novamente pelos Meninos da Colina. O Voltaço, por sua vez, empatou com o Madureira na estreia, e tenta vencer em casa.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca
A equipe de São Januário será novamente comandada por Diogo Siston, técnico do time sub-20, que toca o trabalho antes da reapresentação do elenco, na segunda-feira. O torcedor vascaíno terá mais uma oportunidade de ver a garotada em campo. Eles serão observados pela comissão técnica, que segue no processo de montagem do elenco para 2021.FICHA TÉCNICAVOLTA REDONDA X VASCO
Data/Hora: 06/03/2021, às 21h05Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de MirandaAssistentes: Luiz Claudio Regazone e Onde ver: Record, pay-per-view e tempo real do LANCE!
VOLTA REDONDA (Técnico: Neto Colucci)Andrey, Oliveira, Luan, Gabriel Pereira e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson e Gabriel Silva; Naninho, João Carlos e Alef Manga
Suspensos: -Pendurados: -Lesionados: -
VASCO (Técnico: Diogo Siston)Lucão, Cayo Tenório, Ulisses, Miranda e MT; Caio Lopes e Juninho; Gabriel Pec, Lucas Santos (Figueiredo) e Vinícius; Tiago Reis.
Suspensos: -Pendurados: -Lesionados: -
PALPITESNa redação do LANCE!, 50% das pessoas acreditam no empate, 25% apostaram na vitória do Volta Redonda enquanto outros 25% creem no triunfo do Vasco.

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