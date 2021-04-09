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futebol

Volta Redonda x Botafogo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites

Em duelo importante para o G4 do Carioca, equipes se enfrentam no Raulino de Oliveira...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 20:35

LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2021 às 20:35
Crédito: Divulgação/Botafogo
A reta final do Campeonato Carioca se aproxima. Neste sábado, Volta Redonda e Botafogo abrem a 9ª rodada da Taça Guanabara no Estádio Raulino de Oliveira, às 21h05.
O Voltaço é o 2º colocado da competição, com 16 pontos - mesma quantidade do líder Flamengo, à frente pelo saldo de gols. O Botafogo é o 5º, com 11 pontos, e ainda busca entrar no G4 da competição.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO E A TABELA DO CARIOCA FICHA TÉCNICAVolta Redonda x Botafogo
Data-Hora: 10/04/2021, às 21h05Estádio: Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Ivan Silva Araújo (RJ)Transmissão: Record, Cariocão TV, Botafogo TV e Carioca Play
VOLTA REDONDA (Técnico: Neto Colucci)Andrey (Vinícius Dias); Oliveira, Luan Leite, Heitor, Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson Jr, Luciano Naninho; MV, João Carlos, Alef Manga.
Suspensos: Gabriel PereiraPendurados: Bruno Barra e Andrey​Fora: -
BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)​Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Gilvan, Rafael Carioca; Luiz Otávio, Matheus Frizzo; Felipe Ferreira, Ricardinho e Marco Antônio; Rafael Navarro.
Suspensos: Matheus BabiPendurados: Paulo Victor​Fora: -
Palpites: na redação do LANCE!, 40% dos votantes apostaram em uma vitória do Botafogo, 30% no empate e 30% no triunfo do Volta Redonda.

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