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Volpi entende corte salarial, mas pede que São Paulo não tente 'resolver problemas do passado'

Um dos líderes do elenco são-paulino, goleiro diz que jogadores não podem exigir que o clube continue pagando o salário normal, mas também pede sensibilidade aos dirigentes...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 13:22

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 13:22

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Tiago Volpi disse na noite de segunda-feira, durante participação no programa "Bem, Amigos", do Sportv, que o elenco do São Paulo está aberto a negociar o prosseguimento do corte salarial que já dura desde março no clube - assim que começou a pandemia, a diretoria congelou os direitos de imagem e 50% dos salários dos atletas. Mas o goleiro pede também que os dirigentes não aproveitam a situação para resolver problemas financeiros do passado.
- A gente está apto a negociar e entender a situação do clube, porque é algo novo, algo inédito, que nunca aconteceu no mundo. Então acho que acima de tudo a gente tem que ser ser humano e entender a situação. E o clube também, dentro de todo esse problema, não querer usar a pandemia para benefício próprio, para querer corrigir problemas do passado na atual situação. Aqui no São Paulo a situação está sendo conduzida de uma forma muito tranquila, e a gente espera que assim seja até o fim - disse Volpi.

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