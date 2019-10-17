Copa ES

Volante do Rio Branco se preocupa com o horário de clássico contra a Tiva

Equipes se enfrentam na manhã do domingo, no Salvador Costa, pelas quartas de final da Copa ES

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 21:18 - Atualizado há 6 anos

Vinicinho, volante do Rio Branco Crédito: Suzana Rosseto/Rio Branco AC

A previsão do tempo para este domingo, dia 20 de outubro, promete um clima bem ameno, com a temperatura máxima chegando aos 27 graus (a mínima é de 21 graus). Porém, dentro de campo o clima deve ser quentíssimo no clássico entre Rio Branco-ES e Desportiva, que começa às 10h30, no Salvador Costa.

Acostumadas a jogar na parte da tarde e até mesmo à noite, as equipes de Tiva e Brancão podem encarar o calor da manhã capixaba. O volante Vinicinho fez um alerta sobre o tempo quente que pode pintar em Vitória e acredita que se fizer aquele calorão, os jogadores dentro de campo podem sentir os efeitos do tempo.

"O que muda o horário, né, que é às dez e meia da manhã. Dependendo do tempo que tiver pode complicar para os dois. Se tiver muito sol quente vai ser ruim, quem estiver com mais posse de bola vai poder propor o jogo melhor", afirmou o jogador à "Rádio ES".

Falando no duelo de domingo, Vinicinho confia numa postura ofensiva do Rio Branco, mas sem descuidar da defesa. Segundo o volante, a diminuição dos espaços grenás pode ser a chave para o sucesso alvinegro na partida.

"Vamos jogar pra frente, da mesma forma que jogamos o primeiro jogo. Marcar em cima, porque se a gente deixar os caras jogarem vai ser melhor pra eles. Temos a vantagem de dois resultados iguais, ou seja, o empate".

Rio Branco-ES e Desportiva Ferroviária se enfrentam neste domingo, às 10h30, no Estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira. A partida é válida pelas quartas de final da Copa ES. Quem passar pega o vencedor de Vitória-ES x Tupy-ES.

