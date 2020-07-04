Volante do Madureira, Larusso agradece aos elogios de Ramon Menezes, técnico do Vasco

Crédito: André Melo Andrade

O Vasco precisou de um contra-ataque que pegou a defesa do Madureira de surpresa para fazer o gol que garantiu a vitória, na partida da última quinta-feira. O Tricolor Suburbano deu trabalho na marcação. O volante Larusso, inclusive, foi citado nominalmente pelo técnico Ramon Menezes, do Cruz-Maltino. O jogador agradece.

- É claro que queríamos ter conquistado os três pontos ontem (quinta), mas enfrentar o Vasco em São Januário é sempre uma tarefa difícil. Fiquei satisfeito com a nossa atuação e, lendo hoje os elogios que recebi do Ramon Menezes, tenho a certeza de que estou no caminho certo. Dificilmente treinador reconhece os méritos do adversário. Agradeço os elogios - sublinha.

Larruso tem contrato com o Madureira até dezembro de 2021. Visto como promessa do clube, ele projeta um segundo semestre de sucesso para o time.