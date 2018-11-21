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Seleção Brasileira

Voa, pombo! Richarlison garante a vitória do Brasil sobre Camarões

Atacante capixaba acertou uma linda cabeçada para estufar as redes e assegurar o triunfo no último amistoso do ano

Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 22:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2018 às 22:44
O Brasil se despediu de 2018 com uma vitória. E o resultado teve um toque capixaba. O atacante Richarlison saiu do banco de reservas para substituir Neymar e marcou o gol que garantiu a o triunfo sobre a seleção de Camarões por 1 a 0, no MK Stadium, em Milton Keynes, na Inglaterra.  
Richarlison marcou o gol da vitória do Brasil sobre Camarões Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Indo a campo com seis mudanças em relação ao time que enfrentou o Uruguai na última sexta, o Brasil teve de se adaptar com a sétima alteração na equipe logo aos sete minutos. Sem condições de continuar no jogo, Neymar foi diretamente para o vestiário junto com alguns membros do departamento médico da Seleção para já iniciar tratamento. 
Ciente da importância de aproveitar a oportunidade que o acaso lhe presenteou, Richarlison acabou sendo um dos destaques do amistoso. Além de marcar o gol, tentou a todo o momento jogadas individuais e errou pouco, assim como o volante Allan, que desta vez iniciou como titular e aparentemente convenceu Tite de que pode ter chegado ao time canarinho para ficar.
 
A Seleção Brasileira agora só volta a entrar em ação em março de 2019, quando iniciará a reta final de preparação para a Copa América, que, inclusive, será realizada no Brasil entre os dias 14 de junho e 7 de julho.
FICHA TÉCNICA
BRASIL 1 X 0 CAMARÕES
BRASIL: Ederson; Danilo, Marquinhos, Pablo e Alex Sandro; Arthur, Allan e Paulinho (Walace); Willian (Douglas Costa), Firmino (Gabriel Jesus) e Neymar (Richarlison). Técnico: Tite
CAMARÕES: Onana (Ondoa); Fuchs, Banana, Kana-Biyik e Bong; Mandjeck, Malong e Djoum; Ekambi (Zoua), Bahoken (Tchakoten) e Choupo-Moting (N'Jie). Técnico: Clarence Seedorf
Local: MK Stadium, em Milton Keynes (Inglaterra)
Data: 20 de novembro de 2018, terça-feira
Árbitro: Michael Oliver (ING)
Assistentes: Stuart Burt (ING) e Constantine Hatzidakis (ING)
Gol: Richarlison, aos 44 minutos do 1ºT (Brasil)
Cartões amarelos: Mandjeck (Camarões)

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