Vitória vence o Tupy e põe um pé na semifinal da Copa Espírito Santo

Volante Rodrigo César marca duas vezes e amplia vantagem alvianil nas quartas de final

Publicado em 13 de outubro de 2019 às 13:09 - Atualizado há 6 anos

Rodrigo César comemora o primeiro gol do Vitória Crédito: Alberto Borém/Vitória FC

Se a situação do Vitória-ES já estava boa, nas quartas de final da Copa Espírito Santo 2019, após o jogo de ida ficou ainda melhor. Na manhã deste domingo, o Alvianil saiu atrás do marcador, mas reagiu e derrotou o Tupy, por 2 a 1, no estádio Gil Bernardes, em Vila Velha, com dois gols do volante Rodrigo César.

De forma surpreendente o Tupy fez um grande primeiro tempo e abriu o placar com Luiz Fernando, após uma cobrança de escanteio de Balotelli. Esse acabou sendo o primeiro gol sofrido pelo Vitória na Copa ES.

Antes do intervalo, o time de Bento Ferreira deixou tudo igual, também em um lance de tiro de canto, que Rodrigo César marcou. Na segunda etapa, o time alvianil melhorou, criou mais oportunidades e foi premiado no fim. Novamente Rodrigo César, de cabeça, completou uma cobrança de falta de Edinho.

Com o 2 a 1 na ida, o Vitória, que fez uma melhor campanha na primeira fase, pode até perder por um gol de desvantagem, que mesmo assim fica com a vaga na semifinal. Ao Tupy resta apenas vencer, por pelo menos dois gols de diferença, para seguir na Copa ES.

O segundo e decisivo jogo entre Vitória e Tupy acontece no próximo sábado, às 15h, no estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira.

