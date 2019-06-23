Vitória vence o Brasiliense fora de casa e avança na Série D

O palco do jogo era a Boca do Jacaré, mas quem deu a mordida fatal foi o Vitória neste domingo (23). Jogando contra o Brasiliense, em Brasília, o Alvianil venceu por 2 a 1 e se classificou às oitavas de final da Série D, em mais um grande passo rumo ao acesso do Brasileiro. O gols da equipe capixaba foram marcados pelo lateral direito Cássio ainda no primeiro tempo, e Carlos Vitor no segundo. Michel Platini descontou já no fim.
O adversário nas oitavas de final será o Ituano. O primeiro jogo provavelmente acontece já no próximo sábado, no Salvador Costa. A CBF ainda confirmará o local e horário do confronto.
INÍCIO QUENTE
Provando ser um visitante indigesto, já que não foi derrotado jogando longe do Salvador Costa, o Vitória começou partindo para cima do Brasiliense. Com bom volume nos minutos iniciais, o Alvianil conseguiu um escanteio aos 13 minutos. Watson cobrou bem e Cássio subiu bonito para abrir o placar.
Atrás no marcador, o time da casa foi para cima e chegou a empatar aos 28 minutos, com Manteiga. A sorte do Vitória foi que o lance foi anulado pela arbitragem porque a bola fez a curva por fora na cobrança do escanteio.
A resposta alvianil veio aos 35. Bem nas bolas paradas, o volante Watson cobrou falta de longe e a bola explodiu no pé da trave direita de Sucuri.
Na volta do intervalo, o Brasiliense veio com mudanças no setor ofensivo em busca do empate, mas esbarrava na bos atuação do setor defensivo do Vitória. Deixando espaços, o Alvianil soube s aproveitar e em um belo contra-ataque, aos 34 minutos, Carlos Vitor sai na cara do goleiro e com muita tranquilidade ampliou na Boca do Jacaré.
Nem deu muito tempo para comemorar, pois o Brasiliense diminuiu aos 38 minutos, com Michel Platini, aproveitando cobrança de falta na área.
Precisando no mínimo empatar, o time candango se lançou ao ataque para ao menos levar a partida para os pênaltis. Quem levou, perigo, porém foi o vitória com Gianlucas. Do meio de campo ele tentou um gol de placa, mas a bola saiu por muito pouco. Felizmente não fez falta e o Vitória venceu o jogo, avançando na competição nacional.
BRASILIENSE 1 X 2 VITÓRIA
Brasiliense: Edmar Sucuri; Alex Murici, Lúcio, Badhuga e China (Mirandinha); Aldo, David Manteiga e Tchô (Peninha); Fabinho (Maikon Leite), Michel Planini e Romarinho. Técnico: Ricardo Antônio.
Vitória: Harrison; Cássio; Ferrugem, Léo Breno e Emerson; Nick (Lucas Barboza), Thiago, Watson (Gianlucas) e Carlos Vitor; Rafael Pernão e Jarles Baiano (Thainler). Técnico: Valdir Bigode.
Estádio: Serejão (Brasília-DF)
Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)
Gols: Cássio, aos 13 minutos do 1º tempo. Carlos Vitor, aos 34m e Michel Platini, aos 38 minutos do 2º tempo