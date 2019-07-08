Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Vitória vai pedir anulação do jogo contra o Ituano pela Série D

Em jogo em Itu (SP), um pênalti mal assinalado culminou na eliminação do Alvianil na competição nacional

Publicado em 

08 jul 2019 às 19:43

Publicado em 08 de Julho de 2019 às 19:43

Com um pênalti mal marcado no jogo de volta das oitavas de final, o Vitória foi derrotado pelo Ituano e, consequentemente, eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro 2019. Diante do prejuízo causado pelo erro de arbitragem, a diretoria alvianil decidiu acionar o Superior Tribuna de Justiça Desportiva.
O Vitória promete recorrer em busca da anulação da partida do último sábado (06) Crédito: Miguel Schincariol/ Ituano FC
Na tarde desta segunda-feira (08), o clube entrou com um pedido de anulação do resultado da partida. No documento, o Vitória ainda solicita que o placar do jogo não seja homologado até que o fato seja julgado pelo próprio STJD.
Nesta segunda-feira um representante da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) está no Rio de Janeiro para tratar do assunto com a CBF e com a Comissão de Arbitragem.
LANCE DA DISCÓRDIA
No segundo tempo da partida de volta das oitavas de final, quando o placar marcava 1 a 1, o árbitro Diego Pombo anotou um pênalti contra o Vitória. No lance, o lateral Cássio estava fora da área quando a bola bateu no seu braço direito. Apesar dos protestos dos jogadores alvianis, Pombo manteve a sua decisão. E, na cobrança, o jogador Claudinho fez o segundo gol do Ituano, que assegurou a classificação para as quartas de final.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados