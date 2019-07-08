Vitória vai pedir anulação do jogo contra o Ituano pela Série D

Na tarde desta segunda-feira (08), o clube entrou com um pedido de anulação do resultado da partida. No documento, o Vitória ainda solicita que o placar do jogo não seja homologado até que o fato seja julgado pelo próprio STJD.

Nesta segunda-feira um representante da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) está no Rio de Janeiro para tratar do assunto com a CBF e com a Comissão de Arbitragem.

No segundo tempo da partida de volta das oitavas de final, quando o placar marcava 1 a 1, o árbitro Diego Pombo anotou um pênalti contra o Vitória. No lance, o lateral Cássio estava fora da área quando a bola bateu no seu braço direito. Apesar dos protestos dos jogadores alvianis, Pombo manteve a sua decisão. E, na cobrança, o jogador Claudinho fez o segundo gol do Ituano, que assegurou a classificação para as quartas de final.