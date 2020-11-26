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Vitória sobre Delfín mantém invencibilidade do Palmeiras nos matas-matas em 2020

Verdão não perdeu nenhum jogo eliminatório que fez no ano e conta com bom retrospecto para brigar pelas Copas
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LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 08:20

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 08:20

Crédito: Ariel Ochoa/AFP
O Palmeiras venceu o Delfín por 3 a 1 nesta quarta-feira (25), no Equador, e abriu uma boa vantagem para garantir a sua vaga para as quartas de final da Copa Libertadores 2020. Podendo até perder por 2 a 0, no Allianz Parque, na próxima semana, o time de Abel Ferreira conta com o bom retrospecto nos jogos eliminatórios para aniquilar as chances dos equatorianos.
O triunfo sobre o Delfin foi a sexta vitória alviverde em jogos eliminatórios nesta temporada. Com mais três empates, o Verdão segue invicto nos matas-matas, em 2020, e não sabe o que é perder partidas decisivas por três competições diferentes.
TABELA> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosEsta foi a terceira vitória do técnico Abel Ferreira em jogos eliminatórios no comando do Palmeiras. Ele já havia derrotado o Red Bull Bragantino por 1 a 0 e, também, o Ceará, por 3 a 0, ambos em duelos válidos pela Copa do Brasil.
Na semifinal da Copa do Brasil e muito perto das quartas da Libertadores, a torcida alviverde se anima com a possibilidade do clube conquistar mais um título nesta atual temporada, que só termina no início de 2021.
O próximo desafio do Palmeiras de Abel Ferreira será neste sábado (28), quando clube recebe o Atlhetico-PR, no Allianz Parque, em jogo válido pelo Brasileirão 2020.
Relembre todos os jogos de mata-mata do Verdão em 2020:
Palmeiras 2 x 0 Santo André (quartas Paulistão 2020)Palmeiras 1 x 0 Santo André (semis Paulistão 2020)Corinthians 0 x 0 Palmeiras (final Paulistão 2020)Palmeiras 1 x 1 Corinthians (final Paulistão 2020)Red Bull Bragantino 1 x 3 Palmeiras (oitavas Copa do Brasil 2020)Palmeiras 1 x 0 Red Bull Bragantino (oitavas Copa do Brasil 2020)Palmeiras 3 x 0 Ceará (quartas Copa do Brasil 2020)Ceará 2 x 2 Palmeiras (quartas Copa do Brasil 2020)Delfín 1 x 3 Palmeiras (oitavas Libertadores 2020)

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