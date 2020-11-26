Vitória sobre Delfín mantém invencibilidade do Palmeiras nos matas-matas em 2020

Crédito: Ariel Ochoa/AFP

O Palmeiras venceu o Delfín por 3 a 1 nesta quarta-feira (25), no Equador, e abriu uma boa vantagem para garantir a sua vaga para as quartas de final da Copa Libertadores 2020. Podendo até perder por 2 a 0, no Allianz Parque, na próxima semana, o time de Abel Ferreira conta com o bom retrospecto nos jogos eliminatórios para aniquilar as chances dos equatorianos.

O triunfo sobre o Delfin foi a sexta vitória alviverde em jogos eliminatórios nesta temporada. Com mais três empates, o Verdão segue invicto nos matas-matas, em 2020, e não sabe o que é perder partidas decisivas por três competições diferentes.

TABELA> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosEsta foi a terceira vitória do técnico Abel Ferreira em jogos eliminatórios no comando do Palmeiras. Ele já havia derrotado o Red Bull Bragantino por 1 a 0 e, também, o Ceará, por 3 a 0, ambos em duelos válidos pela Copa do Brasil.

Na semifinal da Copa do Brasil e muito perto das quartas da Libertadores, a torcida alviverde se anima com a possibilidade do clube conquistar mais um título nesta atual temporada, que só termina no início de 2021.

O próximo desafio do Palmeiras de Abel Ferreira será neste sábado (28), quando clube recebe o Atlhetico-PR, no Allianz Parque, em jogo válido pelo Brasileirão 2020.

Relembre todos os jogos de mata-mata do Verdão em 2020: