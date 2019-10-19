Copa ES

Jogos de volta das quartas de final aconteceram neste sábado. Veja o resumo da rodada!

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 19:27 - Atualizado há 6 anos

Thauan marcou os dois gols do triunfo do Vitória Crédito: Alberto Borém/Vitória FC

O torcedor capixaba conheceu, na tarde deste sábado, três dos quatro semifinalistas da edição 2019 da Copa Espírito Santo. Vitória, Serra e Real Noroeste venceram os seus respectivos jogos e agora aguardam quem passa do confronto entre Rio Branco e Desportiva para a definição dos classificados.

Das três partidas deste sábado, a classificação mais dramática foi a do Serra. Após o empate de 1 a 1 no jogo de ida contra o Pinheiros, o Cobra-Coral precisava de uma vitória, no João Soares de Moura Filho para seguir na competição.

O time serrano saiu atrás do marcador, quando os donos da casa abriram o placar com Wilker. Porém, o Serra tinha o decisivo Rael, que mais uma assumiu o protagonismo fez três gols e colocou o Serra nas semifinais, com um triunfo de 3 a 1.

Outro time tradicional que também avançou foi o Vitória. Ao contrário do rival serrano, o Alvianil não sofreu e venceu o Tupy, no Salvador Costa, por 2 a 0, com gols do atacante Thauan. Como também havia vencido a partida de ida, por 2 a 1, o Vitória se classificou.

Cássio fez a assistência do primeiro gol do Vitória Crédito: Alberto Borém/Vitória FC

Em Águia Branca, no José Olímpio da Rocha, o Real Noroeste tomou um susto, mas ainda sim garantiu um lugar nas semifinais da Copa ES, com uma vitória de virada sobre o Vilavelhense, por 5 a 2.

O Vila abriu o placar com Iranildo, mas Matheus Castelo empatou. Lucas Valim, em cobrando pênalti, colocou os visitantes novamente em vantagem. A partir daí só deu Real, que construiu a goleada com dois gols de Warlei, Warlison e Igor Santos.

Neste domingo, às 10h30, no Salvador Costa, Rio Branco e Desportiva decidem a última vaga para as semifinais. Após o 0 a 0 do jogo de ida, o Brancão tem a vantagem de jogar pelo empate.

Semifinais

As duas partidas dos confrontos das semifinais da Copa Espírito Santo estão previstas para serem realizadas nos próximos finais de semana - 26 de novembro e 2 de novembro.

Serra e Real Noroeste fazem o primeiro jogo no Robertão e e segundo no José Olímpio da Rocha. Independente de quem avançar neste domingo, do duelo entre Rio Branco e Desportiva, o Vitória faz o segundo e decisivo jogo com o mando de campo, no Salvador Costa, por ter feito uma campanha superior na primeira fase.

Ao contrário das quartas, nas semifinais, em caso de igualdade na soma dos resultados, a disputa da vaga será nas cobranças de pênaltis.

