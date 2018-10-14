Vitória atropela o Atlético Itapemirim e fica perto do título a Copa ES

Vitória e Atlético Itapemirim fizeram campanhas similares e regulares até chegarem à final da Copa Espírito Santo, mas quem esperara por um jogo nivelado no primeiro confronto entre as equipes na grande decisão se deparou com o Alvianil inspirado e um Galo da Vila apático no Salvador Costa, neste domingo (14). O 3 a 0 deixa o time de Bento Ferreira bem perto do terceiro título da Copinha e com ótima vantagem para o jogo da volta, no próximo sábado (20), no Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim.

Cássio fez o gol que abriu a excelente vitória do Alvianil diante do Atlético Itapemirim Crédito: Wagner Chaló/Vitória FC

O JOGO

A partida começou equilibrada e o Atlético Itapemirim até chegou a pôr a bola na rede, com Eraldo, aos 14, mas o atacante se escorou em Harrison antes de tocar para o gol de cabeça e o lance foi invalidado. A resposta alvianil foi a melhor possível: com gol.

Aos 28, Chiquinho cobrou falta da direita, Cássio se antecipou a Rhayne e abriu o placar, de cabeça,, no Salvador Costa. O Atlético quase empatou aos 44, com Eraldo, mas Harrison, corajoso, fez bela defesa e garantiu a vantagem mínima ao time da casa.

Na volta do intervalo, sequer deu tempo do Galo da Vila se ajeitar em campo e o Vitória já ampliava o marcador. Logo no primeiro minuto, Gian recebeu de Nilo e de fora da área chutou no ângulo.

Eufórico, o Vitória seguiu embalado e chegou ao terceiro, aos 6, com o zagueiro Léo Breno. O defensor se aproveitou do rebote do goleiro e tocou para o gol sem dificuldades.

Sem saída, o atual campeão se lançou ao ataque, mas não contava com a inspiração do goleiro Harrison. Primeiro o paredão alvianil fez bela defesa em finalização de Warlei. Na sequência, o goleiro defendeu um pênalti cobrado pelo mesmo atacante.

Após perder a penalidade, o time visitante perdeu o ímpeto e o Vitória esfriou o jogo. No fim, o volante Pirão ainda foi expulso no Galo da Vila.

VITÓRIA 3 X 0 ATLÉTICO ITAPEMIRIM

Vitória: Harrison, Cássio, Léo Breno, Ferrugem e Thainler; Thiago (Reinaldo), Rodrigo César, Deivison e Gian (Lucas Balbino); Chiquinho (Henrique) e Nilo. Técnico: Wesley Martinelli.

Atlético Itapemirim: Leandro; Paulinho, Rhayne, Lucas Piasentin e Marcos Felipe; Pirão, Adriano (Jô) e Adrianinho; Kaio (Victor), Eraldo (Alexsandro) e Warlei. Técnico: Cleiton Marcelino.

Estádio: Salvador Costa (Vitória)

Árbitro: Dyorgines Padovani

Gols: Cássio, aos 28 minutos do 1º tempo. Gian, a 1 minuto e Léo Breno, aos 6 minutos do 2º tempo.

Público: 567 pagantes