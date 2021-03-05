Vitinho vai permanecer no Bragantino até 2025

Crédito: Ari Ferreira/Bragantino

Destaque do Bragantino na vitória contra o São Caetano, o meia Vitinho terá vida longa dentro do Massa Bruta, já que foi adquirido pelo time do interior paulista em definitivo.

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Emprestado pelo Palmeiras, o atleta foi ‘aprovado’ pela diretoria e principalmente a comissão técnica gerida por Mauricio Barbieri, que gosta do futebol do atleta.

Os valores da negociação não foram divulgados, mas ele vai ficar no Red Bull Bragantino até dezembro de 2025.

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Artur