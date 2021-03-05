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futebol

Vitinho vai permanecer no Bragantino até 2025

Rescisão com o Palmeiras já foi publicada no BID da CBF e agora ele fica por detalhes de ser registrado pelo Massa Bruta...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 19:41

LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2021 às 19:41
Crédito: Ari Ferreira/Bragantino
Destaque do Bragantino na vitória contra o São Caetano, o meia Vitinho terá vida longa dentro do Massa Bruta, já que foi adquirido pelo time do interior paulista em definitivo.
+ Renato Gaúcho define futuro no Grêmio, Miranda perto de reforçar clube brasileiro… O Dia do Mercado
Emprestado pelo Palmeiras, o atleta foi ‘aprovado’ pela diretoria e principalmente a comissão técnica gerida por Mauricio Barbieri, que gosta do futebol do atleta.
Os valores da negociação não foram divulgados, mas ele vai ficar no Red Bull Bragantino até dezembro de 2025.
+ Confira os clubes do Brasileirão 2020 que mais ganharam seguidores ao longo do campeonato
Artur
Esta não é a primeira compra do Bragantino com o Palmeiras. Em 2020, o Massa Bruta desembolsou R$ 25 milhões pelo atacante Artur, que na época era uma das joias do Verdão.

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