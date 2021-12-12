Vinicius Junior dá duas assistências e Real vence o Atlético de Madrid

O Real Madrid segue embalado rumo a mais um título de Campeonato Espanhol. Neste domingo, a equipe de Carlo Ancelloti venceu o clássico contra o Atlético de Madrid por 2 a 0, com direito a duas assistências de Vinicius Junior. Karim Benzema e Marco Asensio marcaram os gols dos merengues, que agora lideram o torneio com 42 pontos.
Em casa, o Real iniciou melhor a partida e abriu o placar logo aos 15 minutos. Vinicius Junior fez boa jogada pela direita e cruzou para Benzema, que emedou de primeira para marcar um golaço. O Atletico teve poucas oportunidades e quando chegou não foi feliz nas finalizações.
No início do segundo tempo, Vinicius Junior entrou em ação novamente, dessa vez aos 12 minutos, para dar assistência a Asensio. O brasileiro recebeu na esquerda, cortou a marcação, e serviu o espanhol, que bateu de primeira para marcar o segundo e dar números finais a partida.