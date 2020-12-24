Vina pensa em Seleção como grande meta da carreira: 'Meu maior sonho'

Crédito: Felipe Santos/Ceará

Se para alguns a Seleção Brasileira deixou de ser um referencial técnico ou mesmo objeto de desejo na questão da representatividade que construiu ao longo de sua história, esse desejo segue bem vivo na cabeça do meia Vina.+CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO Em palavras ditas ao portal 'ge', o jogador que é uma das referências técnicas na equipe do Ceará, principalmente com a definição do estilo de jogo sob o comando de Guto Ferreira, entende que ao seu alcance está apenas seguir desempenhando ao máximo para chamar a atenção de Tite:

- Meu maior sonho. Sei que depende muito de mim e sei que quem escolhe são competentes. Sem dúvida, vou procurar ao máximo exercer meu futebol aqui no Ceará para realizar mais esse sonho.

Pensando no aspecto coletivo, o Alvinegro de Porangabuçu tem 35 unidades e está em nono lugar na tabela do Brasileirão, atualmente dentro da zona de classificação a próxima edição da Sul-Americana. Todavia, nem isso faz o foco de Vina desviar da prioridade estabelecida pelo plantel: chegar a pontuação mínima para permanecer na elite do futebol nacional, calculada em 45 unidades.

- Primeiramente, pezinho no chão. Faltam 10 pontos e nossa 1ª meta é essa. Estamos perto dos 45, mas óbvio que sonhamos alto. Conforme chegamos nessa pontuação, a Sul-Americana fica mais palpável. Sabemos que tem muita coisa para acontecer, com times na Copa do Brasil e na Libertadores, pode virar um G-8. Quem sabe possamos pensar numa pré-Libertadores? É meta por meta para, quem sabe na última rodada, estarmos comemorando algo muito grande no clube - frisou.