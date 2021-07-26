Viña chega à Itália para assinar contrato com a Roma

O lateral esquerdo Matias Viña já está na Itália. Fotografado na capital do país, o uruguaio deve passar por um período de quarentena para que comece suas atividades no novo clube. Apesar do negócio não estar fechado, apenas detalhes separam o uruguaio do Velho Continente. Pelo lado do Palmeiras, restam apenas trocas de documentos.Para oficializar a venda do jovem de 23 anos por 11 milhões de Euros (cerca de R$67 milhões), o Verdão espera o aval de uma instituição financeira indicada pela equipe italiana. A negociação, no entanto, é tratada com cautela.
Matías Viña foi campeão do Paulistão, da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Palmeiras. Ele tinha contrato até 2024 e marcou cinco gols em 70 partidas pelo clube. Para o seu lugar, o Verdão já anunciou a chegada do lateral Jorge, vindo do Mônaco, e trata de últimos detalhes com Joaquín Piquerez, uruguaio, do Peñarol.Com a semana livre de compromissos, o Palmeiras só voltará a atuar no próximo sábado, às 19 horas (de Brasília), quando encara o São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.