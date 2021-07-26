Viña chega à Itália para assinar contrato com a Roma

O lateral esquerdo Matias Viña já está na Itália. Fotografado na capital do país, o uruguaio deve passar por um período de quarentena para que comece suas atividades no novo clube. Apesar do negócio não estar fechado, apenas detalhes separam o uruguaio do Velho Continente. Pelo lado do Palmeiras, restam apenas trocas de documentos.Para oficializar a venda do jovem de 23 anos por 11 milhões de Euros (cerca de R$67 milhões), o Verdão espera o aval de uma instituição financeira indicada pela equipe italiana. A negociação, no entanto, é tratada com cautela.