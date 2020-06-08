Vietnã volta a realizar campeonato de futebol com estádios cheios

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O Campeonato Vietnamita retornou na última sexta-feira e com os estádios lotados de torcedores. A medida vai na contramão do que a maioria das nações têm adotado. Tanto na Europa, em regiões como Alemanha e Portugal, mas também na Ásia, como na Coreia do Sul, as partidas de futebol têm se realizado com portões fechados.

Foram realizados três jogos na reabertura do torneio e a partida entre o Nam Dinh FC e Viettel, na cidade de Nam Dinh, contou com o estádio lotado e a presença de quase 30 mil torcedores. O time da casa perdeu a partida por 2 a 1.

Com o objetivo de fiscalizar as pessoas que entram nos locais de jogo, todos os fãs tem a temperatura aferida, de acordo com a agência de notícias “Reuters”. Além disso, em diversas regiões do estádio há desinfetantes para que possam lavar as mãos. Os responsáveis pelo esporte no país também pediram para que os torcedores usassem máscaras, mas muitos não atenderam.