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Vietnã volta a realizar campeonato de futebol com estádios cheios

Vietnã vai na contramação de países europeus e asiáticos que adotam portões fechados para evitar contágio de coronavírus. Campeonato Vietnamita recomeçou na última sexta...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2020 às 16:28

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 16:28

Crédito: Reprodução/Twitter
O Campeonato Vietnamita retornou na última sexta-feira e com os estádios lotados de torcedores. A medida vai na contramão do que a maioria das nações têm adotado. Tanto na Europa, em regiões como Alemanha e Portugal, mas também na Ásia, como na Coreia do Sul, as partidas de futebol têm se realizado com portões fechados.
Foram realizados três jogos na reabertura do torneio e a partida entre o Nam Dinh FC e Viettel, na cidade de Nam Dinh, contou com o estádio lotado e a presença de quase 30 mil torcedores. O time da casa perdeu a partida por 2 a 1.
Com o objetivo de fiscalizar as pessoas que entram nos locais de jogo, todos os fãs tem a temperatura aferida, de acordo com a agência de notícias “Reuters”. Além disso, em diversas regiões do estádio há desinfetantes para que possam lavar as mãos. Os responsáveis pelo esporte no país também pediram para que os torcedores usassem máscaras, mas muitos não atenderam.
Até o momento, o Vietnã é um dos países mais exemplares no combate ao coronavírus. O número total de casos é de 331 pessoas, enquanto 316 já estão recuperadas e nenhuma morte aconteceu no país asiático. A adoção de testes em massa e ampla quarentena seguida pela população ajudaram no combate a COVID-19.E MAIS:Toluca, do México, anuncia sete infectados por coronavírusFamalicão viaja e encara Gil Vicente visando ficar na zona de Liga EuropaRB Leipzig não deve exercer claúsula de compra do lateral AngeliñoManchester United buscou a contratação de Ansu Fati E MAIS:

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