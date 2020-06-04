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futebol

VÍDEO: Manchester City treina pesado de olho na volta do Inglês

Clube inglês praticamente não tem mais chances de título, mas ainda sonha com títulos da Copa da Inglaterra e da Liga dos Campeões da Europa...

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 18:13

LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2020 às 18:13
Com a volta do Campeonato Inglês marcada para o dia 17 de junho, o Manchester City treina pesado para enfrentar o Arsenal no jogo que marcará a volta da Premier League. Apesar de praticamente não ter mais chances de título na competição, o time de Guardiola ainda tem a FA Cup e a Liga dos Campeões pela frente.(Foto: Reprodução)E MAIS:Manhã do Mercado: São Paulo monitora nomes de peso, Rakitic deve sair do Barça, Pjanic pode ir para a França...Fox Sports homenageia heróis do Tri de 1970 com narrações especiaisVÍDEO: Em futevôlei com companheiros de Real Madrid, Marcelo acerta linda bicicletaBuscando se manter seguro na terceira colocação, Braga viaja para enfrentar o Santa ClaraCom David Wagner ameaçado no cargo, Schalke 04 pensa em Raúl para ser novo técnico E MAIS:

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