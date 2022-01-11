VÍDEO: Fred celebra retorno e Willian exalta ambiente do Fluminense em reapresentação

O Fluminense está de volta e iniciou na última segunda-feira a pré-temporada de 2022. Com quatro dos sete reforços à disposição do técnico Abel Braga, o primeiro contato no CT Carlos Castilho foi motivo de celebração para o atacante Fred. Em entrevista à FluTV, o capitão do Tricolor falou sobre o retorno e o encontro com os novos companheiros Willian, David Duarte, Mario Pineida e Nathan.

— Primeiro dia foi de muita resenha primeiro, apresentações. Jogadores novos que chegaram. Ainda não deu tempo de passar o trote na galera, estão faltando muitos. Vamos esperar estarem todos juntos para passarmos o trote. Mas trabalhando firme. Fizemos exames aqui, matamos saudades da resenha, do trabalho. Treinamos em dois períodos. Fizemos físico e depois com bola. Bem legal que o sofrimento pelo menos tem bola pela frente. Ficamos felizes por esse dia ter terminado tão bem – afirmou Fred.

Um dos reforços, Willian exaltou o ambiente do Flu. Entre os que ainda não estiveram com o grupo, Felipe Melo se apresentou nesta terça-feira após cumprir quarentena por Covid-19, enquanto Germán Cano adiou seu anúncio pelo mesmo motivo e é aguardado no Rio de Janeiro na quarta. Cristiano ainda não assinou o contrato.