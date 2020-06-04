VÍDEO: Em futevôlei com companheiros de Real Madrid, Marcelo acerta linda bicicleta

Na preparação para a volta do Campeonato Espanhol, os trabalhos no Real Madrid seguem a todo a vapor. E em um momento de descontração, os jogadores merengues jogaram uma partida de futevôlei, que contou com um lindo lance do brasileiro Marcelo. O camisa 12 fez um ponto de bicicleta. Veja!(Foto: Reprodução)E MAIS:Manhã do Mercado: São Paulo monitora nomes de peso, Rakitic deve sair do Barça, Pjanic pode ir para a França...Fox Sports homenageia heróis do Tri de 1970 com narrações especiaisJornal afirma que Werner quer jogar pelo Chelsea na próxima temporadaCom David Wagner ameaçado no cargo, Schalke 04 pensa em Raúl para ser novo técnicoBuscando se manter seguro na terceira colocação, Braga viaja para enfrentar o Santa Clara E MAIS: