Vidal é oficializado como reforço da Inter e assina por duas temporadas

Crédito: Divulgação/Inter de Milão

Arturo Vidal assinou contrato e foi anunciado oficialmente como novo reforço para a temporada da Inter de Milão através das redes sociais do clube. O chileno acordou um v´nculo por dois anos com a nova equipe, enquanto os italianos pagaram apenas um milhão de euros (R$ 6 milhões) em variáveis.

O meio-campista é o sexto chileno a integrar o elenco nerazzurri e poderá jogar ao lado do compatriota Alexis Sánchez. Além disso, o jogador é homem de confiança do técnico Antonio Conte, com quem trabalhou na Juventus. O comandante queria contratá-lo ainda na janela de janeiro.