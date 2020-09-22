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futebol

Vidal é oficializado como reforço da Inter e assina por duas temporadas

Meio-campista é o sexto chileno a fazer parte do clube italiano e reencontrará Alexis Sánchez, amigo de seleção, e Antonio Conte, com quem trabalhou na Juventus...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 08:27

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 08:27
Crédito: Divulgação/Inter de Milão
Arturo Vidal assinou contrato e foi anunciado oficialmente como novo reforço para a temporada da Inter de Milão através das redes sociais do clube. O chileno acordou um v´nculo por dois anos com a nova equipe, enquanto os italianos pagaram apenas um milhão de euros (R$ 6 milhões) em variáveis.
O meio-campista é o sexto chileno a integrar o elenco nerazzurri e poderá jogar ao lado do compatriota Alexis Sánchez. Além disso, o jogador é homem de confiança do técnico Antonio Conte, com quem trabalhou na Juventus. O comandante queria contratá-lo ainda na janela de janeiro.
Apesar de não ter tido muito espaço como titular na primeira metade da temporada, o veterano de 33 anos conseguiu atuar em 43 partidas, marcar oito gols e dar três assistências. Agora, Vidal terá a missão de recuperar o prestígio da Inter na Itália e buscar o tão sonhado título nacional.

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