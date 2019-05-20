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Série D

Vida ou morte: Serra precisa vencer o URT para seguir vivo na Série D

Tricolor Serrano, que ainda não venceu na competição, enfrenta o time mineiro hoje, às 19 horas, em Patos de Minas

Publicado em 

20 mai 2019 às 14:04

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 14:04

Depois de dois jogos e duas derrotas até o momento na Série D, o Serra faz o "jogo dos desesperados" contra a URT, nesta segunda-feira (20), às 19 horas, em Patos de Minas (MG). Em situações semelhantes no Grupo A13, os dois times precisam vencer para seguir com chances de classificação para a segunda fase.
Delegação do Serra rumo à Minas Gerais Crédito: Richard Pinheiro/GloboEsporte.com
O time embarcou no Aeroporto de Vitória, na manhã deste domingo, rumo à Minas Gerais levando na bagagem a esperança de uma classificação que se mostra uma meta complicada de alcançar.
Sem nenhum ponto ganho, o técnico Gian Rodrigues promoveu duas mudanças no time titular: saíram Guilherme Pitty e Rodrigo Pardal para as entradas de Yuri Ferraz e Mauri. O meia acredita que a necessidade da vitória pode dar um fôlego a mais à equipe dentro de campo, mesmo atuando fora de casa.
> Vitória perde para a Caldense no Kleber Andrade pela Série D
"Apesar dos dois resultados negativos, isso não condiz com o que nós trabalhamos, o que nós fazemos dentro de campo. Sabemos da importância do que a gente representa para o estado, trabalhamos forte e firme para sair de lá felizes, com os três pontos", disse Mauri.
Encaramos essa partida como decisiva e isso pode ser o algo a mais, pode nos dar aquele gás no final do jogo
Mauri - meia do Serra
A situação do Serra no grupo já não era muito boa, mas com o empate entre Ituano e Brasiliense, por 1 a 1, ficou ainda pior. Mesmo ainda podendo fazer 12 pontos, o Tricolor Serrano está sete pontos atrás. Portanto, uma vitória sobre os mineiros virou questão de vida ou morte para a Cobra-Coral.
Outra novidade na equipe, o volante Yuri Ferraz faz o estilo cão de guarda, dando uma proteção maior à zaga. O atleta pede que o Serra imponha o seu jogo para voltar do Zama Maciel com os três pontos na bagagem.
> Diante da URT, Gian Rodrigues deve fazer duas alterações no Serra
"Temos que impor nosso jogo, colocar em prática o que a gente vem fazendo nos treinamentos. Acho que o que aconteceu já passou, temos que pensar na URT. Quero corresponder à altura da confiança dada pela comissão técnica, vou dar o meu máximo e ajudar meus companheiros. Vamos lá pra buscar os três pontos e se Deus quiser vamos sair vitoriosos de lá."
A provável escalação do Serra é: Walter, Paulinho, Rodrigo Lacraia, Aislan e Peu; Yuri Ferraz, Caetano e Alemão; Mauri, Lessinho e Tony.

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