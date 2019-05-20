Vida ou morte: Serra precisa vencer o URT para seguir vivo na Série D

Depois de dois jogos e duas derrotas até o momento na Série D , o Serra faz o "jogo dos desesperados" contra a URT, nesta segunda-feira (20), às 19 horas, em Patos de Minas (MG). Em situações semelhantes no Grupo A13, os dois times precisam vencer para seguir com chances de classificação para a segunda fase.

Delegação do Serra rumo à Minas Gerais Crédito: Richard Pinheiro/GloboEsporte.com

O time embarcou no Aeroporto de Vitória, na manhã deste domingo, rumo à Minas Gerais levando na bagagem a esperança de uma classificação que se mostra uma meta complicada de alcançar.

Sem nenhum ponto ganho, o técnico Gian Rodrigues promoveu duas mudanças no time titular: saíram Guilherme Pitty e Rodrigo Pardal para as entradas de Yuri Ferraz e Mauri. O meia acredita que a necessidade da vitória pode dar um fôlego a mais à equipe dentro de campo, mesmo atuando fora de casa.

"Apesar dos dois resultados negativos, isso não condiz com o que nós trabalhamos, o que nós fazemos dentro de campo. Sabemos da importância do que a gente representa para o estado, trabalhamos forte e firme para sair de lá felizes, com os três pontos", disse Mauri.

Encaramos essa partida como decisiva e isso pode ser o algo a mais, pode nos dar aquele gás no final do jogo Mauri - meia do Serra

A situação do Serra no grupo já não era muito boa, mas com o empate entre Ituano e Brasiliense, por 1 a 1, ficou ainda pior. Mesmo ainda podendo fazer 12 pontos, o Tricolor Serrano está sete pontos atrás. Portanto, uma vitória sobre os mineiros virou questão de vida ou morte para a Cobra-Coral.

Outra novidade na equipe, o volante Yuri Ferraz faz o estilo cão de guarda, dando uma proteção maior à zaga. O atleta pede que o Serra imponha o seu jogo para voltar do Zama Maciel com os três pontos na bagagem.

"Temos que impor nosso jogo, colocar em prática o que a gente vem fazendo nos treinamentos. Acho que o que aconteceu já passou, temos que pensar na URT. Quero corresponder à altura da confiança dada pela comissão técnica, vou dar o meu máximo e ajudar meus companheiros. Vamos lá pra buscar os três pontos e se Deus quiser vamos sair vitoriosos de lá."