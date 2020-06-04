Victor Cuesta faz doação para a Santa Casa-RS

A pandemia do coronavírus despertou o sentimento de solidariedade de atletas e sociedade no geral. No Internacional, o zagueiro Victor Cuesta, que tem uma linha exclusiva de bonés para os torcedores, doou 20% do seu faturamento a Santa Casa e ajustou na construção de 80 leitos para o tratamento da COVID-19.E MAIS:Rodrigo Lindoso é acusado por vizinho de promover festa na quarentena; Inter defende atletaRelembre: há 50 anos Brasil vibrava com estreia da Seleção na Copa-70Campeonato Austríaco: RB Salzburg vence e dispara na liderançaAo site oficial do Colorado, o argentino explicou um pouco mais sobre o gesto e a forma que encontrou de engajar a torcida no momento mais delicado dos últimos tempos.