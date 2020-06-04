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futebol

Victor Cuesta faz doação para a Santa Casa-RS

Zagueiro argentino vai doar 20% do faturamento da sua linha de bonés para a construção de leitos no hospital...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2020 às 00:44

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 00:44

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
A pandemia do coronavírus despertou o sentimento de solidariedade de atletas e sociedade no geral. No Internacional, o zagueiro Victor Cuesta, que tem uma linha exclusiva de bonés para os torcedores, doou 20% do seu faturamento a Santa Casa e ajustou na construção de 80 leitos para o tratamento da COVID-19.E MAIS:Rodrigo Lindoso é acusado por vizinho de promover festa na quarentena; Inter defende atletaRelembre: há 50 anos Brasil vibrava com estreia da Seleção na Copa-70Campeonato Austríaco: RB Salzburg vence e dispara na liderançaAo site oficial do Colorado, o argentino explicou um pouco mais sobre o gesto e a forma que encontrou de engajar a torcida no momento mais delicado dos últimos tempos.
‘Agora, além de ser uma forma de manter a proximidade com a torcida mesmo sem jogos, estamos retomando com a oportunidade de ajudar uma campanha importante. Acredito que tudo que a gente faça, seja maior ou menor, é válido para reduzir as dificuldades deste momento que vivemos’, contou.
Victor Cuesta não foi o único jogador do Inter a divulgar seus gestos solidários. Recentemente Andrés D’Alessandro participou de entrega de comidas para moradores de rua, na cidade de Porto Alegre. E MAIS:

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