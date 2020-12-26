Vice do Grêmio comenta sobre o futuro de Renato Gaúcho

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

No cargo de técnico do Grêmio desde a temporada 2016, Renato Gaúcho vive o momento mais instável por conta das cobranças da torcida e a falta de desempenho na reta final da Libertadores da América.

+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Apesar da fase não tão positiva na questão de resultados, o treinador ainda conta com prestígio na diretoria do Tricolor.

De acordo com o vice-presidente do Tricolor, Adalberto Preis, o comandante está bem cotado dentro da diretoria e prevê a renovação de contrato para 2021.

+ Retrospectiva 2020: Entre altos e baixos, Grêmio segue brigando por título com elenco fortalecido

'Eu acredito que o Renato deva ficar até o final da nossa gestão, que é capitaneada pelo presidente Romildo. Eu não vejo nenhum motivo para que ele saia do Grêmio. Pode acontecer, mas é algo que a gente desconhece hoje. Eu não antevejo nada que faça com que ele tenha interesse de sair. E acredito também que o Grêmio tem todo o interesse na permanência dele', disse o dirigente.