Veron goleia Gabriel em Dérbi virtual exibido em drive-in no Allianz Parque

Ainda sem data para voltar a receber partidas, o Allianz Parque foi palco de celebração de uma goleada do Palmeiras sobre o Corinthians, na última quinta-feira, em sessão de drive-in, com carros em seu gramado. O atacante Gabriel Veron aplicou 4 a 0 sobre Gabriel, volante que defendeu o Verdão antes de ser contratado pela equipe alvinegra, em 2017. O duelo ocorreu no jogo de videogame Fifa 20, como parte “KOEL Drive-In – O Futebol volta pra casa”.

Foi o primeiro evento de e-sports nesse formato no mundo, e chamou atenção a comemoração dos lances com buzinas e faróis dos carros presentes. A jogada mais bonita ocorreu no terceiro gol, quando Veron driblou o goleiro e ainda deixar um marcador no chão antes de mandar a bola para o fundo das redes. Curiosamente, será exatamente com um Dérbi, ainda com data a ser definida, que o Campeonato Paulista será retomado. Mas com mando corintiano.