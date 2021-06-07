Venda de Pedrinho ao Shakhtar renderá R$ 4,6 mi ao Corinthians

Crédito: Marco Galvão/Fotoarena/Lancepress!

Revelado pelo Corinthians, o meia-atacante Pedrinho foi negociado pelo Benfica ao Shakhtar Donetsk (UCR) por 18 milhões de euros (R$ 110 mi, na cotação atual), mesmo valor no qual o clube português comprou o jogador, junto ao Timão, no ano passado.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos>> Baixe o novo app de resultados do L!Por ser clube formador, o Timão tem o direito de receber 4,25% do negócio, que representa aproximadamente R$ 4,6 milhões. No entanto, o Alvinegro do Parque São Jorge possui uma dívida próxima a este valor com o empresário de Pedrinho, Will Dantas, que tem direito a 30% da venda inicial de Pedrinho e acordou receber do Corinthians a quantia de 5,4 milhões de euros (R$ 33,2 mi, na cotação atual) em três parcelas.

A primeira parte já foi paga, e a segunda tende a ser quitada ainda neste mês.

Sem espaço no Benfica, Pedrinho acabou sendo negociado com o Shakhtar, clube que tem histórico positivo com atletas brasileiros, como cases de sucesso, como Luiz Adriano, Alex Teixeira e o próprio William, revelação corintiana na década passada.