'Vencer, vencer, vencer...' Relembre as campanhas campeãs do Flamengo nos Cariocas de 2001 e 2011

Nesta terça-feira contra o Nova Iguaçu às 21h35, o Flamengo estreia no Carioca e, assim como fez no primeiro ano das últimas duas décadas, o Rubro-Negro irá atrás do título estadual. Relembre, abaixo, os principais destaques e os elencos que garantiram as conquistas de 2001 e 2011 para o clube, o maior campeão do Rio. A partida de estreia, nesta noite, terá transmissão em tempo real do L!.Assim como em 2021, o Flamengo iniciou o Estadual de 2001 defendendo o título das temporadas anteriores, de 1999 e 2000, anos em que teve o Vasco nas decisões. O Rubro-Negro conquistou a Taça Guanabara. Foram quatro vitórias e um empate na fase de grupo. Na semifinal, derrotou o Cruz-Maltino por 1 a 0 e, nos pênaltis após o 1 a 1 no tempo normal, superou o Fluminense.
Na Taça Rio, o Cruz-Maltino, com oito vitórias e três empates, foi o líder geral e garantiu-se na decisão do Estadual, repetindo o confronto dos anos anteriores. Após perder a primeira partida por 2 a 1, no Maracanã, o Flamengo sagrou-se tricampeão com uma vitória por 3 a 1 na volta, em partida que ficou famosa pelo gol de falta marcado pelo meia Petkovic, aos 43 minutos da etapa final.
Nas finais dos turnos, o Flamengo venceu o Boavista e o Vasco, em jogos disputados no Estádio Nilton Santos. O Carioca de 2011 não teve nenhuma partida realizada no Estádio do Maracanã, que estava fechado para obras.
O Rubro-Negro contava com os seguintes nomes no elenco profissional no ano de 2011: Felipe, Paulo Victor, Léo Moura, Rafael Galhardo, Ronaldo Angelim, David Braz, Alex Silva, Welinton Silva, Júnior César, Rodrigo Alvim, Luiz Antônio, Willians, Airton, Muralha, Maldonado, Ronaldinho Gaúcho, Renato Abreu, Fierro, Thiago Neves, Botinelli, Negueba, Deivid, Diego Maurício, Vander e Jael.