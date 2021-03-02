'Vencer, vencer, vencer...' Relembre as campanhas campeãs do Flamengo nos Cariocas de 2001 e 2011

Nesta terça-feira contra o Nova Iguaçu às 21h35, o Flamengo estreia no Carioca e, assim como fez no primeiro ano das últimas duas décadas, o Rubro-Negro irá atrás do título estadual. Relembre, abaixo, os principais destaques e os elencos que garantiram as conquistas de 2001 e 2011 para o clube, o maior campeão do Rio. A partida de estreia, nesta noite, terá transmissão em tempo real do L!.Assim como em 2021, o Flamengo iniciou o Estadual de 2001 defendendo o título das temporadas anteriores, de 1999 e 2000, anos em que teve o Vasco nas decisões. O Rubro-Negro conquistou a Taça Guanabara. Foram quatro vitórias e um empate na fase de grupo. Na semifinal, derrotou o Cruz-Maltino por 1 a 0 e, nos pênaltis após o 1 a 1 no tempo normal, superou o Fluminense.