Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'Vencer, vencer, vencer...' Relembre as campanhas campeãs do Flamengo nos Cariocas de 2001 e 2011
futebol

'Vencer, vencer, vencer...' Relembre as campanhas campeãs do Flamengo nos Cariocas de 2001 e 2011

O Rubro-Negro conquistou o Campeonato Estadual no início das últimas duas décadas...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 10:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 10:30
Crédito: Julio Cesar Guimarães/ Lancepress!
Nesta terça-feira contra o Nova Iguaçu às 21h35, o Flamengo estreia no Carioca e, assim como fez no primeiro ano das últimas duas décadas, o Rubro-Negro irá atrás do título estadual. Relembre, abaixo, os principais destaques e os elencos que garantiram as conquistas de 2001 e 2011 para o clube, o maior campeão do Rio. A partida de estreia, nesta noite, terá transmissão em tempo real do L!.Assim como em 2021, o Flamengo iniciou o Estadual de 2001 defendendo o título das temporadas anteriores, de 1999 e 2000, anos em que teve o Vasco nas decisões. O Rubro-Negro conquistou a Taça Guanabara. Foram quatro vitórias e um empate na fase de grupo. Na semifinal, derrotou o Cruz-Maltino por 1 a 0 e, nos pênaltis após o 1 a 1 no tempo normal, superou o Fluminense.
Na Taça Rio, o Cruz-Maltino, com oito vitórias e três empates, foi o líder geral e garantiu-se na decisão do Estadual, repetindo o confronto dos anos anteriores. Após perder a primeira partida por 2 a 1, no Maracanã, o Flamengo sagrou-se tricampeão com uma vitória por 3 a 1 na volta, em partida que ficou famosa pelo gol de falta marcado pelo meia Petkovic, aos 43 minutos da etapa final.
Nas finais dos turnos, o Flamengo venceu o Boavista e o Vasco, em jogos disputados no Estádio Nilton Santos. O Carioca de 2011 não teve nenhuma partida realizada no Estádio do Maracanã, que estava fechado para obras.
O Rubro-Negro contava com os seguintes nomes no elenco profissional no ano de 2011: Felipe, Paulo Victor, Léo Moura, Rafael Galhardo, Ronaldo Angelim, David Braz, Alex Silva, Welinton Silva, Júnior César, Rodrigo Alvim, Luiz Antônio, Willians, Airton, Muralha, Maldonado, Ronaldinho Gaúcho, Renato Abreu, Fierro, Thiago Neves, Botinelli, Negueba, Deivid, Diego Maurício, Vander e Jael.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados