Veja os principais jogos da rodada do 'Boxing Day' na Premier League

Crédito: ADAM DAVY/AFP

Diferentemente da maioria dos países, o futebol na Inglaterra não para nas festas comemorativas de fim de ano. E uma das datas mais aguardadas pelos torcedores é justamente o dia seguinte ao Natal. O tradicional 'Boxing Day' tem jogos em todas as divisões e a deste ano promete grandes emoções.

+ Veja a tabela da Premier League​+ O que é o Boxing Day? Entenda a relação entre o Natal e a Premier LeagueTradicionalmente com estádios lotados, a tradição deste ano será diferente. Com medidas de distanciamento por conta da Covid-19, o público, em sua maioria, terá que assistir às partidas de casa. Em alguns lugares, como na cidade de Liverpool, até 2 mil torcedores podem ir aos estádios.

Todos os dez jogos da 15ª rodada do Campeonato Inglês acontecerão entre sábado (27) e domingo (28). A 16ª rodada começará já na segunda-feira (29).