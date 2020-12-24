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futebol

Veja os principais jogos da rodada do 'Boxing Day' na Premier League

Rodada acontece sempre no dia seguinte ao Natal e é tradição no Reino Unido. Fim de semana terá clássico de Londres, duelo de artilheiros, confronto entre portugueses e mais...

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 09:51

LanceNet

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Publicado em 

24 dez 2020 às 09:51
Crédito: ADAM DAVY/AFP
Diferentemente da maioria dos países, o futebol na Inglaterra não para nas festas comemorativas de fim de ano. E uma das datas mais aguardadas pelos torcedores é justamente o dia seguinte ao Natal. O tradicional 'Boxing Day' tem jogos em todas as divisões e a deste ano promete grandes emoções.
+ Veja a tabela da Premier League​+ O que é o Boxing Day? Entenda a relação entre o Natal e a Premier LeagueTradicionalmente com estádios lotados, a tradição deste ano será diferente. Com medidas de distanciamento por conta da Covid-19, o público, em sua maioria, terá que assistir às partidas de casa. Em alguns lugares, como na cidade de Liverpool, até 2 mil torcedores podem ir aos estádios.
Todos os dez jogos da 15ª rodada do Campeonato Inglês acontecerão entre sábado (27) e domingo (28). A 16ª rodada começará já na segunda-feira (29).
+ De ouro olímpico a 7 x 1: dez momentos marcantes da Seleção Brasileira na décadaVEJA OS JOGOS DA RODADA DO 'BOXING DAY'

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