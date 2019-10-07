Home
>
Futebol
>
Veja como estão os jogadores capixabas no Fifa 20

Veja como estão os jogadores capixabas no Fifa 20

Nova versão do game chega com rosto licenciado de Richarlison e a famosa "Dança do Pombo"

Imagem de perfil de A Gazeta

A Gazeta

[email protected]

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 14:37

 - Atualizado há 6 anos

Richarlison x Lyanco Crédito: Reprodução/EA Sports

A nova versão do game Fifa 20 chegou ao Playstation 4, Xbox One e PC, na última semana, com algumas novidades, entre elas o retorno do modo street, agora intitulada de “Volta Football”. Além disso, o novo jogo conta com a presença de seis jogadores capixabas, com destaque para o atacante Richarlison.

Recomendado para você

Com a vitória, equipes garantiram R$ 24 mil em premiações convertidos na compra de materiais esportivos e também receberam troféus e medalhas para os atletas, que foram reconhecidos individualmente pelo destaque na competição

Bairro da Penha e Adalberto Simão Nader são campeões da Taça EDP das Comunidades

Léo Pereira e Danilo marcaram os gols do Rubro-Negro contra o time egípcio

Flamengo vence Pyramids e pega o PSG na final do Mundial

No próximo ano, além de disputar a Supercopa dos Campeões Capixabas, Campeonato Capixaba e a Copa Espírito Santo, Alvianil vai jogar pela quarta vez o Campeonato Brasileiro Série D

Vitória apresenta elenco para a temporada 2026

O camisa 7 do Everton, da Inglaterra, vem com a “game face” licenciada e ainda ganhou a famosa comemoração da “Dança do Pombo”. O jogador nascido em Nova Venécia ainda segue como o melhor capixaba no jogo, com a classificação geral de 79 (veja lances dos Richarlison no Fifa 20).

Além de Richarlison, também estão no game o zagueiro Lyanco (Torino-ITA), o lateral Sidcley (Dynamo Kiev-UCR), o atacante Rhayner (Sanfrecce Hiroshima-JAP), o goleiro Paulo Victor (Rio Ave-POR) e o meia Leozinho (Tianjin Tianhai-CHN).

Veja a comparação dos rostos dos capixabas:

Richarlison, atacante do Everton Crédito: Reprodução/EA Sports
Lyanco, zagueiro do Torino Crédito: Reprodução/EA Sports
Leozinho, meia do Tianjin Tianhai Crédito: Reprodução/EA Sports
Paulo Victor, goleiro do Rio Ave Crédito: Reprodução/EA Sports
Rhayner, atacante do Sanfrecce Hiroshima Crédito: Reprodução/EA Sports
Sidcley, lateral do Dynamo Kiev Crédito: Reprodução/EA Sports

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais