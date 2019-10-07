Games

Veja como estão os jogadores capixabas no Fifa 20

Nova versão do game chega com rosto licenciado de Richarlison e a famosa "Dança do Pombo"

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 14:37 - Atualizado há 6 anos

Richarlison x Lyanco Crédito: Reprodução/EA Sports

A nova versão do game Fifa 20 chegou ao Playstation 4, Xbox One e PC, na última semana, com algumas novidades, entre elas o retorno do modo street, agora intitulada de “Volta Football”. Além disso, o novo jogo conta com a presença de seis jogadores capixabas, com destaque para o atacante Richarlison.

O camisa 7 do Everton, da Inglaterra, vem com a “game face” licenciada e ainda ganhou a famosa comemoração da “Dança do Pombo”. O jogador nascido em Nova Venécia ainda segue como o melhor capixaba no jogo, com a classificação geral de 79 (veja lances dos Richarlison no Fifa 20).

Além de Richarlison, também estão no game o zagueiro Lyanco (Torino-ITA), o lateral Sidcley (Dynamo Kiev-UCR), o atacante Rhayner (Sanfrecce Hiroshima-JAP), o goleiro Paulo Victor (Rio Ave-POR) e o meia Leozinho (Tianjin Tianhai-CHN).

Veja a comparação dos rostos dos capixabas:

Richarlison, atacante do Everton Crédito: Reprodução/EA Sports

Lyanco, zagueiro do Torino Crédito: Reprodução/EA Sports

Leozinho, meia do Tianjin Tianhai Crédito: Reprodução/EA Sports

Paulo Victor, goleiro do Rio Ave Crédito: Reprodução/EA Sports

Rhayner, atacante do Sanfrecce Hiroshima Crédito: Reprodução/EA Sports

Sidcley, lateral do Dynamo Kiev Crédito: Reprodução/EA Sports

