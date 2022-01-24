Veja como comprar ingressos para a estreia do Fluminense no Carioca, contra o Bangu

O Fluminense abrirá, nesta segunda-feira, a venda de ingressos para a primeira partida da temporada, diante do Bangu, pela estreia no Campeonato Carioca. O duelo acontece na próxima quinta, dia 27, às 20h30, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. A apresentação do comprovante do ciclo vacinal em dia é obrigatória.Os ingressos custam R$50 para os não-sócios na inteira e R$25 na meia-entrada. Sócios têm desconto e estarão disponíveis duas modalidades de acesso ao estádio: a carteirinha de sócio e o ingresso tradicional, que deverá ser retirado em um dos pontos de venda.

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O clube vai conceder aos sócios desconto extra em ingressos de acordo com o número de partidas disputadas com portões fechados proporcionalmente ao período em que o associado esteve adimplente. Os sócios que tiverem direito a ingresso extra deverão selecionar a mesma modalidade de acesso ao estádio para os dois ingressos. Relembre o regulamento.

VACINAÇÃO

Com relação à vacinação pessoas com 50 anos ou mais devem ter tomado a dose de reforço. De 18 a 49 anos a segunda dose (ou dose única) ou dose de reforço (caso já tenha 4 meses ou mais da segunda dose). Adolescentes e crianças menores de 18 anos ficam sem obrigatoriedade de comprovação.

O comprovante de vacinação emitido através do aplicativo Conecte Sus deverá ser enviado pelo site https://www.veussaude.com.br/validavacinaflu. Quem já enviou o comprovante anteriormente não precisará realizar o procedimento mais uma vez, exceto caso tenha ocorrido alguma atualização no ciclo vacinal. Caso seu ciclo de vacinação ainda não esteja atualizado no Conecte Sus, o torcedor deverá enviar um e-mail para [email protected] com uma foto do comprovante de vacinação em dia.

Veja a tabela do Campeonato CariocaINFORMAÇÕES DA VENDA:

HORÁRIOS:

Sócios- Tricolor de Coração, Check-Ins 2021 e Pacote Futebol – 24/01 (segunda-feira), às 18h- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – 24/01 (segunda-feira), às 19h- Guerreiro – 25/01 (terça-feira), às 10h

Vendas em nense.com.br, na aba “Ingressos”

Não-Sócios e torcida visitante: 25/01 (terça-feira), às 10h

Vendas em fluminensefc.futebolcard.com

Encerramento das vendas: 27/01 (quinta-feira), às 17h

VALORES

Sócios- Tricolor de Coração, Check-Ins 2021 e Pacote Futebol – R$ 0*- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 15**- Guerreiro – R$ 45

*Sócios com admissão até 10/08/2021 poderão adquirir DOIS ingressos a R$ 0.** Sócios com admissão até 10/08/2021 poderão adquirir UM ingresso a R$ 0.

Não-Sócios- Inteira - R$ 50- Meia-entrada - R$ 25

GRATUIDADE: Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso. As gratuidades NÃO poderão ser retiradas no dia da partida.

RETIRADA DO INGRESSO

A retirada do ingresso é obrigatória para não-sócios e para os associados que não possuírem a carteirinha. Quem precisar efetuar a troca do ingresso deverá comparecer a um dos locais de retirada portando documento oficial com foto e o voucher do ingresso, além do cartão utilizado na compra (caso a compra tenha sido realizada com cartão de terceiros, apresente uma cópia do cartão, cópia do documento do dono do cartão e declaração de próprio punho do dono do cartão autorizando a retirada). É necessário apresentar também o comprovante de vacinação. Não haverá venda ou retirada de ingressos no Estádio Luso-Brasileiro.

Os sócios com direito a dois ingressos com 100% de desconto terão que retirar o segundo ingresso na companhia da pessoa que será contemplada com o ingresso extra (que deve ser cadastrada no momento do check-in). Essa pessoa tem que também precisa apresentar os documentos exigidos para a retirada.

Confira os pontos de venda e retirada:

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)- Dias 25 e 25/01 (terça e quarta), das 10h às 20h- Dia 27/01 (quinta), das 10h às 14h

Maracanã – Bilheteria 1- Dias 25 e 25/01 (terça e quarta), das 10h às 20h- Dia 27/01 (quinta), das 10h às 14h

Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)- Dias 25 e 25/01 (terça e quarta), das 10h às 21h- Dia 27/01 (quinta), das 10h às 15h

Ilha Plaza – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Maestro Paulo Silva, 400, Loja 208 - Ilha do Governador)- Dias 25 e 25/01 (terça e quarta), das 10h às 21h- Dia 27/01 (quinta), das 10h às 19h

Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)- Dias 25 e 25/01 (terça e quarta), das 10h às 21h- Dia 27/01 (quinta), das 10h às 15h

Torcida visitante:

Shopping Bangu – Loja Sport West (Rua Fonseca, 240, Loja 134)- Dias 25 e 25/01 (terça e quarta), das 10h às 21h- Dia 27/01 (quinta), das 10h às 14h

IMPORTANTE: As gratuidades poderão ser retiradas em todos os pontos de venda. NÃO haverá retirada de gratuidades no dia da partida (27/01).

ACESSO AO ESTÁDIO

- Os portões abrirão às 18h30- A entrada dos torcedores do Fluminense será no Portão 1A. O acesso da torcida visitante será no Portão 3A- É obrigatório o uso de máscara- Não haverá estacionamento para o público- O público deverá obedecer a marcação dos assentos, somente utilizando aqueles autorizados para uso- É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio