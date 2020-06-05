Veja as atrações esportivas que vão rolar na telinha neste fim de semana

Crédito: A despedida de Pelé com a camisa do Santos em 1974 é uma das atrações neste fim de semana (Acervo Santos FC

Confira os eventos esportivos que as TVs aberta e por assinatura irão mostrar neste fim de semana. E a coisa está boa. Ao vivo, a Fox Sports e a ESPN mostrarão os jogos do Campeonato Alemão. O SporTV e o Combate apostam no UFC, com a brasileira Amanda Nunes colocando um de seus cinturões em jogo. Já para os amantes da velocidade, tem etapas das categorias da Nascar e a volta da Fórmula Indy.

Já os repetecos prometem muitas emoções. A Globo transmitirá jogos importantes, com destaque para a conquista do título brasileiro de 1995 do Botafogo e Túlio Maravilha & Cia (Rio) e o caneco da Liberta11 com o Santos de Neymar. A Gazeta tira do seu acervo uma pérola: a partida Santos x Ponte Preta do Paulistão 1974 que marcou a despedida de Pelé com a camisa do Peixe. E o Rei ainda será atração de um VT da Copa de 70, o jogo com a Romênia.

E mais: o documentário sobre a democracia corintiana dos anos 80, a primeira vitória de Felipe Massa na Fórmula 1 e uma das lutas de boxe entre dois mitos: Sugar Ray Robinson e Jake LaMotta, Esta é, possivelmente, a maior rivalidade deste esporte em todos os tempos.

Sexta-feira​-Freiburg x Borussia M'Gladbach - 15h20 (ao Vivo) ESPN Brasil - O triunfo vai manter o Freiburg na briga por uma vaga na Liga Europa (quinto e sexto lugares). O time está em oitavo, com 38 pontos. O M`Gladbach está em quarto lugar com 56 pontos e não pode tropeçar, ou sai da zona da Champions.

Boxe - Sugar Ray Leonard x Jake LaMotta - 23h ESPN - Você poderá rever uma luta de dois dos dez maiores pugilistas de todos os tempos. Eles se enfrentaram cinco vezes na carreira nos anos 50 e 60. Quem curte luta não pode perder.

Filme oficial da Copa 1994 - 23h SporTV - Dirigido pelo brasileiro Murilo Salles, o filme mostra como foi a competição que terminou com o Brasil conquistando o tetracampeonato.

Sábado

RB Brasil x Paderborn - 10h20 (ao Vivo) ESPN Brasil - Somente a vitória manterá o RB (terceiro colocado, com 58 pontos), com chance de título. Já o Padeborn está na lanterna com 19 pontos e se não vencer estará praticamente rebaixado.

Bayer Leverkusen x Bayern- 10h20 (ao Vivo) Fox Sports - Este jogo é decisivo para o título. O Bayern lidera com 67 pontos e vai manter confortável liderança se cravar a quarta vitória seguida depois da volta dos jogos. Mas neste sábado fará o seu jogo mais difícil nesta reta final. O Leverkusen vem muito bem com 56 pontos, está em quinto lugar (mesma pontuação do quarto colocado M`Gladbach) e esta posição vale vaga na Champions.

Borussia Dortmund x Hertha Berlin - 12h20 (ao Vivo) ESPN Brasil - Vice-líder com 60 pontos, sete atrás do líder Bayern, o Dortmund, mesmo sem Haaland (machucado), é favorito contra o Hertha Berlin do brazuca Matheus Cunha. O time berlinense tem 38 pontos e está na briga por uma vaga à Liga Europa.

Luta (UFC): Amanda Nunes x Spencer - 20h (Ao Vivo) SporTV 2 (primeiras lutas) e Combate (card completo) - Acompanhe as lutas do UFC, com destaque para a supercampeã Amanda Nunes. A maior lutadora da atualidade tenta manter o cinturão encarando Spencer.

Motor: Nascar Truck Series - 14h (Ao Vivo) Fox Sports 2 - Etapa de Atlanta.

Motor: Fórmula 1, Triunfo de Massa, 15h SporTV3 - Essa é para relembrar e vibrar. Reveja como foi a primeira das 11 vitórias de Felipe Massa na Ferrari na categoria máxima do automobilismo, o GP da Turquia de 2006.

Motor: Nascar X-Finity - 17h30 (Ao Vivo) Fox Sports 2 - Etapa de Atlanta.

Motor: Fórmula Indy - 21h (Ao Vivo) DAZN e Band - Etapa do Texas (Genesis 300)

Filme oficial da Copa 1998 - 21h30 SporTV - Reveja o filme especial sobre a competição que terminou com a França conquistando o caneco em cima do Brasil na final.

Democracia Corintiana - 22h20 Canal Curta - O clássico documentário "Democracia em Preto e Branco" sobre a influência política dos jogadores corintianos nos anos 80 será exibido. A obra tem narração de Rita Lee e foi dirigida por Pedro Asbeg.

Domingo

Werder Bremen x Wolfsburg - 8h25 (ao Vivo) Fox Sports - Em penúltimo lugar, o Werder venceu apenas dois jogos nos últimos dez duelos e precisa de sucesso neste domingo ou vai seguir com muito risco de rebaixamento. O Wolfsburg é o sexto com 42 pontos e vai se manter na zona da Liga Europa se vencer.

Union Berlin x Schalke 04 - 10h20 (ao Vivo) Fox Sports - O gigante Schalke 04 não vence há 11 rodadas. Estava na briga pelo título e agora, em décimo, com 37 pontos e em crise, tenta vencer o Union, novato na elite e que tem 31 pontos, muito próximo da zona de rebaixamento.

Augsburg x Colônia - 12h25 (ao Vivo) Fox Sports - Jogo entre times que estão próximos da zona de degola. O Colônia tem 34 pontos e esta na posição 12. O Augsburg (foto) vem logo a seguir, com 31 pontos.

Brasileiro-1999: Corinthians x São Paulo - 14h Band - Relembre o jogaço decidido nos pênaltis que valeu uma vaga na final.

Motor: Nascar Monster Energy - 16h (Ao Vivo) Fox Sports 2 - Etapa de Atlanta

Brasileiro-1995: Santos x Botafogo - 16h Globo Rio e parte da rede - Confira o VT completo do jogo que garantiu ao Botafogo o título nacional.

Libertadores-2011: Santos x Peñarol - 16h Globo SP e parte da rede - Veja o repeteco da partida que garantiu o caneco da Liberta para o Peixe.

Despedida de Pelé: Santos x Ponte Preta - 21h Gazeta - O jogo realizado pelo Paulistão de 1974, que marcou o Adeus do Rei com a camisa santista.