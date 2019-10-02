Veja a lista de artilheiros da Copa Espírito Santo 2019

A Copa Espírito Santo 2019 chegou ao fim da oitava rodada da primeira fase, no último final de semana. Até o momento foram marcados 101 gols, em 39 jogos disputados, o que dá uma média de 2,59 gols por partida.
Robert (Rio Branco-ES), Warlison (Real Noroeste), Carlos Vitor (Vitória-ES) e Matheus Bidick (Desportiva Ferroviária) dividem a artilharia da competição com quatro gols marcados. Veja a tabela completa abaixo com mais dados.
*Lucas Valim (Vilavelhense) marcou um gol contra em favor do Serra e Lucas Valim (Vilavelhense) fez um gol contra em favor do Serra.
JOGOS: partidas disputados pelo jogador / GOLS: número total de gols marcados / DE PÊNALTI: gols marcados em cobrança de penalidade máxima / MINUTOS P/MARCAR: tempo que o jogador leva para fazer cada gol / % DO TIME: percentual em relação a todos os gols marcados pelo time.