Veja a lista de artilheiros da Copa Espírito Santo 2019

Robert, Warlison, Carlos Vitor e Matheus Bidick Crédito: Montagem em fotos de Suzana Rosseto, Júnior Sapo, Alberto Borém e João Brito

A Copa Espírito Santo 2019 chegou ao fim da oitava rodada da primeira fase, no último final de semana. Até o momento foram marcados 101 gols, em 39 jogos disputados, o que dá uma média de 2,59 gols por partida.

Robert (Rio Branco-ES), Warlison (Real Noroeste), Carlos Vitor (Vitória-ES) e Matheus Bidick (Desportiva Ferroviária) dividem a artilharia da competição com quatro gols marcados. Veja a tabela completa abaixo com mais dados.

*Lucas Valim (Vilavelhense) marcou um gol contra em favor do Serra e Lucas Valim (Vilavelhense) fez um gol contra em favor do Serra.