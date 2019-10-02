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Copa ES

Veja a lista de artilheiros da Copa Espírito Santo 2019

Robert (Rio Branco-ES), Warlison (Real Noroeste), Carlos Vitor (Vitória-ES) e Matheus Bidick (Desportiva Ferroviária) dividem a artilharia da competição com quatro gols marcados. Veja a tabela completa!

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 18:37

A Gazeta

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Publicado em 

02 out 2019 às 18:37
Robert, Warlison, Carlos Vitor e Matheus Bidick Crédito: Montagem em fotos de Suzana Rosseto, Júnior Sapo, Alberto Borém e João Brito
A Copa Espírito Santo 2019 chegou ao fim da oitava rodada da primeira fase, no último final de semana. Até o momento foram marcados 101 gols, em 39 jogos disputados, o que dá uma média de 2,59 gols por partida.
Robert (Rio Branco-ES), Warlison (Real Noroeste), Carlos Vitor (Vitória-ES) e Matheus Bidick (Desportiva Ferroviária) dividem a artilharia da competição com quatro gols marcados. Veja a tabela completa abaixo com mais dados.
*Lucas Valim (Vilavelhense) marcou um gol contra em favor do Serra e Lucas Valim (Vilavelhense) fez um gol contra em favor do Serra.
JOGOS: partidas disputados pelo jogador / GOLS: número total de gols marcados / DE PÊNALTI: gols marcados em cobrança de penalidade máxima / MINUTOS P/MARCAR: tempo que o jogador leva para fazer cada gol / % DO TIME: percentual em relação a todos os gols marcados pelo time.

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