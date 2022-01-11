Vasco vira no fim sobre o Ska Brasil e avança em primeiro no grupo 24 da Copa São Paulo de Juniores

É o time da virada até na base. O Vasco venceu o Ska Brasil por 2 a 1, na tarde/noite desta terça-feira, em Santana do Parnaíba. O Cruz-Maltino saiu atrás, mas se recuperou no jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Juniores. Na primeira rodada do mata-mata, a equipe de São Januário - que passou em primeiro lugar no grupo 24, vai encarar o Joinville. O Ska também se classificou, e vai encarar o Audax.O Vasco foi a campo com um time misto. Como a equipe já estava classificada, o técnico Igor Guerra preservou titulares como os atacantes Vinícius e Figueiredo. E foi o Ska quem começou pressionando. Nos primeiros minutos, um gol da equipe paulista chegou a ser anulado por impedimento.
Aos 36 minutos, o time da casa abriu o placar com Gabryel, que recebeu lançamento, girou em cima da marcação e tocou na saída do goleiro. O Cruz-Maltino já voltou do intervalo com três mudanças, mas chegou ao gol de empate somente aos 24: Julião cruzou e Marlon Gomes mandou de cabeça.
A virada só foi consumada no final. Figueiredo, aos 45 minutos, aproveitou domínio errado de Vinícius e finalizou com um chute forte.