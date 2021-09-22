Vasco tem dois meses de salários atrasados, e Salgado se reúne com funcionários que ameaçam greve

Crédito: Vasco aguarda a liberação de recursos bloqueados para pagar a folha salarial de julho (Reprodução / Vasco TV

Em meio aos problemas financeiros, o Vasco completou dois meses de salários atrasados a jogadores e funcionários. Diante disso, os colaboradores do clube ameaçaram entrar em greve e tiveram uma reunião com o presidente Jorge Salgado nesta última terça-feira. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal "GE" No primeiro momento, o mandatário não estabeleceu uma data para quitar o débito com os colaboradores. Contudo, disse que aguarda a liberação de recursos bloqueados na Justiça para efetuar o pagamento da folha de julho.

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A expectativa inicial é que o pagamento aconteça nos próximos dias. No entanto, não está descartada a paralisação por parte dos funcionários. Alguns deles podem não trabalhar na segunda-feira, data da partida entre Vasco e Goiás, em São Januário, pela 27ª rodada da Série B.

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Com isso, a desembargadora Edith Maria Correa Tourinho, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, atendeu a solicitação do clube carioca. A direção pediu a magistrada que parte do dinheiro bloqueado para atender a execução forçada de R$ 93,5 milhões em dívidas trabalhistas seja liberado para o pagamento dos salários.

A magistrada acatou a solicitação, visto que a execução de R$ 93,5 milhões em dívidas trabalhista aconteceu no Regime Especial de Execução Forçada (REEF) e foi suspenso pela Justiça. O tribunal aguarda que o Vasco apresente um plano para o pagamento das dívidas no prazo estabelecido.

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Salgado, então, deu essa liberação como garantia na conversa que teve com os colaboradores. O clube conseguiu fazer um acordo com o Ministério Público para reservar parte das receitas para pagar salários. Todavia, o bloqueio de parte desses recursos impossibilitou o pagamento.