Vasco recebe proposta do Atlético-MG por Marrony e analisa venda

O atacante Marrony pode estar vivendo os últimos momentos pelo Vasco. O jogador e o clube têm em mãos uma proposta do Atlético-MG, e uma resposta deve ser dada em breve. A informação foi publicada originalmente pelo site Globoesporte.com e confirmada pelo LANCE!.
O L! apurou também que as partes buscam um entendimento sobre o melhor formato para a negociação ser consumada. Em grave crise financeira, o Cruz-Maltino vê na venda de atletas uma forma de minimizar os atrasos de salários. Já são meses de salários atrasados e quase um ano de direitos de imagem.
Do lado atleticano, a construtora MRV vem investindo em reforços junto ao clube. Já foram contratados, nos últimos dias, o meia Alan Franco e o volante Léo Sena. O L! também apurou que Marrony faz parte da lista de desejos do técnico Jorge Sampaoli.
O atacante já vinha sendo sondado pelo clube mineiro desde o fim do ano passado. Embora valores não sejam revelados, a proposta é de compra e deve ser consumada à vista.
Aos 21 anos, Marrony é considerado um dos principais ativos do momento vascaíno. Embora titular, o principal lado de atuação, revelado pelo próprio em entrevista recente, é o esquerdo. Este setor é ocupado por Talles Magno, mais novo e atual titular. Marrony vinha se posicionando mais à direita.E MAIS:Vítima de injúria racial, Miranda exalta manifestações: 'Estamos num caminho de lutar pelos direitos'Acusado de racismo, Maxi López publica fotos com jogadores negros e recebe apoio de RossiAinda sem certeza de retorno do público, Pikachu admite 'saudade do torcedor na arquibancada' E MAIS: