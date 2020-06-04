Vasco recebe proposta do Atlético-MG por Marrony e analisa venda

Crédito: Divulgação/ Palmeiras

O atacante Marrony pode estar vivendo os últimos momentos pelo Vasco. O jogador e o clube têm em mãos uma proposta do Atlético-MG, e uma resposta deve ser dada em breve. A informação foi publicada originalmente pelo site Globoesporte.com e confirmada pelo LANCE!.

O L! apurou também que as partes buscam um entendimento sobre o melhor formato para a negociação ser consumada. Em grave crise financeira, o Cruz-Maltino vê na venda de atletas uma forma de minimizar os atrasos de salários. Já são meses de salários atrasados e quase um ano de direitos de imagem.

Do lado atleticano, a construtora MRV vem investindo em reforços junto ao clube. Já foram contratados, nos últimos dias, o meia Alan Franco e o volante Léo Sena. O L! também apurou que Marrony faz parte da lista de desejos do técnico Jorge Sampaoli.

O atacante já vinha sendo sondado pelo clube mineiro desde o fim do ano passado. Embora valores não sejam revelados, a proposta é de compra e deve ser consumada à vista.